Das Einzelhandelsunternehmen Raumdesign Dommers aus Duisburg bringt am 4. März 2020 um 19:00 Uhr (Einlass 18:00 Uhr) erstmalig eine musikalische Literaturveranstaltung namens „Raumpoeten“ in sein Geschäft nach Duisburg-Großenbaum. Das Unternehmen lädt Literatur-, Comedy- und Musikinteressierte zu einem unterhaltenden Abend mit Liedgut und Lesung ein. Zu Gast sind Autor Sigi Domke und die singende Schauspielerin Veronika Maruhn, die von Autor und Musiker Zepp Oberpichler präsentiert werden.

Die Veranstaltung „Raumpoeten“ findet im außergewöhnlichen Ambiente im Ladenlokal von Raumdesign Dommers statt. „Unser traditionsreiches Familiengeschäft besteht nun seit über 80 Jahren in Duisburg. Unsere Kunden gehören daher quasi zur Familie. Wir legen auch außerhalb unseres Einzelhandelsgeschäfts und unserer Handwerksleistungen viel Wert auf eine persönliche Kundenbindung und möchten einen unterhaltsamen Mehrwert in einem Rahmen abseits des Alltäglichen bieten“, so Geschäftsführer Peter Dommers. „Das Event ist ein neuer und moderner Weg, den wir gehen wollen, um den Einzelhandel von einer anderen Seite erlebbar zu machen“, führt der Raumausstattungsexperte aus.

Die Veranstaltung Raumpoeten ist ein Mix aus Musik, Poesie und Literatur. Bei der Auftaktveranstaltung am 4. März 2020 sind Sigi Domke und Veronika Maruhn zu Gast. Über viele Jahre hat Sigi Domke intelligente und hochamüsante Texte verfasst, u.a. für Comedy Urgestein Herbert Knebel, aber auch verpackt in Liedern, Geschichten und Gedichten. Eine schöne Auswahl davon präsentiert der musizierende Autor gemeinsam mit der singenden Schauspielerin Veronika Maruhn nun auf der Bühne bei Raumdesign Dommers. Kernthemen sind Liebeslust und Liebesleid, nicht nur, aber auch im Ruhrgebiet. Eintritt frei. Für Getränke ist gesorgt. Geplant sind weitere Termine mit wechselnden Gästen aus der Kleinkunstszene.

4. März 2020

Einlass 18:00 Uhr

Beginn 19:00 Uhr

Eintritt frei

Raumdesign Dommers GmbH

Großenbaumer Allee 121

47269 Duisburg