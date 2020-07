Das Ristretto-Ensemble ist am kommenden Sonntag, 5. Juli, ab 11 Uhr im Jubiläumshain an der Ziegelhorststraße in Hamborn bei der beliebten Parkkonzertreihe vertreten.



Das „Ristretto-Ensemble – Salon- und Kaffeehausmusik“ feierte im letzten Jahr sein Debüt bei den Parkkonzerten. Auch in diesem Jahr möchte das Ensemble die Zuschauer wieder bestens unterhalten. „Berauschende, vielschichtige Musik – humorvoll, spontan und abenteuerlustig interpretiert“, so die eigene Beschreibung des Ensembles.

Der Eintritt ist frei. Die Parkkonzertreihe im Jubiläumshain Hamborn wird vom Lions-Club-Duisburg Hamborn finanziell unterstützt. Das letzte Parkkonzert in diesem Jahr findet am 12. Juli mit Anja Lerch statt. Aktuelle Informationen auch bei Facebook: www.facebook.com/ParkkonzerteHamborn.

Unter Beachtung

aller Corona-Regeln

Auch das fünfte Parkkonzert findet unter Beachtung der aktuellen Regelungen der Corona-Schutzverordnung NRW statt.

Dazu gehört, dass bei allen Beteiligten (Zuschauern/Musikern) der nötige Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten ist. Ordner vor Ort werden darauf achten, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. Des Weiteren wird die Besucheranzahl in diesem Jahr auf 100 Personen beschränkt. Ebenso besteht vor Ort die Möglichkeit der Händedesinfektion. Die Konzerte dauern in diesen Jahr höchstens 75 Minuten und werden ohne Pause gespielt.

Trotz der großzügigen Parkanlage bittet das Kulturbüro der Stadt Duisburg um Verständnis, dass Abstands- und Hygieneregeln unbedingt eingehalten werden müssen und möglicherweise kein Sitzplatz mehr zur Verfügung steht.