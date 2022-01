Am kommenden Sonntag sollte der grandiose Entertainer Robert Kreis endlich in Duisburg im Kleinkunsttheater "Die Säule" seine Premiere haben!

Diese Vorstellung musste heute leider abgesagt werden; Grund hierfür ist der Umstand, das Robert Kreis sich kurzfristig in Hamburg in Quarantäne begeben musste, da an seinem letzten Gastspielort, einem Hamburger Varieté Corona-Verdachtsfälle bekannt wurden.

Aktuell wird ein voraussichtlicher Ersatztermin im August ins Auge gefasst.