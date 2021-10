Schach ist die Sportart, die über alle Sprach-, Geschlechter- und Altersgrenzen hinweg miteinander gespielt werden kann! Die Regeln sind für alle gleich. Am Brett begegnen sich die Spielenden auf Augenhöhe, egal, was sie sonst umtreiben mag.

Die Veranstalter*innen möchten sich gerne mit den Fans des königlichen Brettspiels in gemütlicher Atmosphäre treffen, um bei Kaffee, Tee und Gebäck miteinander Schach zu spielen, zuzugucken oder auch am „Lerntisch“ in die Geheimnisse und Regeln des Schachs eingeführt zu werden.

Wer sich nicht so sehr für Schach begeistert, kann auch sein Lieblingsspiel mitbringen und es mit uns zusammen spielen.

Ort: AIDS-Hilfe Duisburg / Kreis Wesel e.V. | Bismarckstraße 67 | 47057 Duisburg

Eintritt: frei

Veranstaltet von: HoKuDu e.V. in Kooperation mit der AIDS-Hilfe Duisburg / Kreis Wesel e.V.

Weitere Infos: www.hokudu.de und www.aidshilfe-duisburg-kreis-wesel.de

Eine Veranstaltung im Rahmen des 33. Festivals Queer.Life.Duisburg 2021.

Mehr Infos: www.queer-life-duisburg.de/2021

Copyright-Hinweis zur 2. Grafik: bearbeitet von W. Thomas