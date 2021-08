Auch Wochen nach der Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz ist das Leid der betroffenen Menschen noch sehr groß, und Hilfe ist an allen „Ecken und Enden“ noch lange vonnöten. Einen Beitrag dazu möchten nun die „musical kids Rheinhausen“ mit einem Open-Air Konzert leisten.

Neben dem fetzigen Jugendchor treten auch die „mini musical kids“, sowie die quirlige Tanzformation „Movie Stars“ auf der Bühne des Musikpavillons im Rheinhausener Volkspark auf. Auch der Oberbürgermeister der Stadt Duisburg Sören Link, sowie die Bezirksbürgermeisterin Elisabeth Liß haben ihr Kommen zugesagt.

Die jungen SängerInnen haben auch einen persönlichen Bezug zum Ahrtal, da sie mehrfach wunderschöne Chorfreizeiten im letzten Duisburger Schullandheim in Antweiler verbracht haben. Auch dieses Haus – direkt an der Ahr gelegen – ist von der Wasserflut heimgesucht worden.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, sehr erwünscht sind aber Spenden, die ausnahmslos für die Flutopfer bestimmt sind. Teilnahme entsprechend den geltenden Corona-Vorschriften.

Gesungen wird am Samstag, 21. August, um 16 Uhr im Volkspark Rheinhausen, Gartenstr.16. Weitere Infos unter „musicalkids-rheinhausen.de“ oder Tel. 02065/81676.