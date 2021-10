…aufgenommen auf der „Brücke der Solidarität“, einer Duisburger Rheinbrücke zwischen Hochfeld und Rheinhausen.

Der Name dieser Brücke erinnert an die Arbeitskämpfe von 1987. Damals besetzten Arbeiter die Brücke, um gegen die geplante Schließung des Krupp-Werks Rheinhausen zu protestieren. Am 20.01.1988 benannten die Demonstranten die Brücke um, später wurde der Name übernommen.