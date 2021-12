Auch wenn in diesem Jahr die Duisburger in der Silvesternacht auf ein lautes und buntes Feuerwerk verzichten müssen, wollen die Stadtwerke dennoch allen Menschen an Rhein und Ruhr einen besonderen Neujahrsgruß senden.

Der Stadtwerketurm wird zu Duisburgs größter Silvesterrakete – natürlich lautlos und ohne tatsächlich in die Luft zu gehen. Mit Einbruch der Dunkelheit lohnt sich also ein Blick in Richtung Hochfeld zum Baudenkmal der Stadtwerke Duisburg AG.

Die Stadtwerke wünschen allen Duisburgern einen guten Rutsch in ein gesundes neues Jahr und alles Gute für 2022. Weitere Informationen zum Turm gibt es auch im Internet unter www.stadtwerketurm.de.