Zwischen dem 13. Juli und dem 21. August wird die alte Gießhalle im Landschaftspark-Nord wieder zum großen Freiluft-Kino. Für die Gestaltung des Filmprogramms ist wie schon vor der Corona-Pause das Filmforum verantwortlich. Neben aktuellen Hollywood-Blockbustern sollen auch einige Premierenvorstellungen auf der 16x8 Meter großen Leinwand laufen. Auch einige Neuerungen soll es geben.



Von Sascha Mangliers



Beinahe drei Jahre lang mussten Cineasten und Filmfreunde seit dem letzten Sommerkino vor der Corona-Pause warten, doch nun ist es bald wieder so weit: Im Juli startet die 24. Auflage des Stadtwerke-Sommerkinos und es heißt wieder „Vorhang auf, Film ab!“ Etwa 1100 Zuschauer können pro Vorstellung in den Sitzreihen der Gießhalle im Landschaftspark-Nord („Landi“) Platz nehmen. Das Rahmenprogramm verspricht neben klassischen Action-Streifen wie „Top Gun“ auch Familienfilme wie „Die Minions“ und Komödien mit bekannten deutschen Schauspielern. So groß die Filmauswahl ist, so groß ist auch die Vorfreude aller Beteiligten, das so beliebte Stadtwerke-Sommerkino wieder stattfinden lassen zu können. Thomas Kehler, Pressesprecher der Stadtwerke Duisburg, fasste mit wenigen Worten zusammen, was alle dachten: „Endlich wieder großes Kino in Duisburg“. Dabei verwies er nicht nur auf die Bedeutung für die Zuschauer, die zwei Jahre „Sommerkino-Abstinenz“ hinnehmen mussten, sondern auch auf die Bedeutung für die Stadt Duisburg. „Das Sommerkino hat eine Strahlkraft, die weit über Duisburg hinaus geht“, so Thomas Kehler weiter.



Einige Neuerungen auf dem Gelände



Auch Christoph Spät von der Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH hob noch einmal die Sonderstellung des Sommerkinos gegenüber anderen Open-Air-Kinos hervor: „Ein so tolles Format in so toller Kulisse ist einzigartig und mit keinen anderen Veranstaltungen vergleichbar.“ Duisburg Kontor ist der offizielle Veranstalter des Sommerkinos. An der Organisation und der Durchführung der Veranstaltungsreihe sind neben dem Filmforum auch noch Partner, wie die Duisburger Wohnungsgenossenschaften und die König-Brauerei beteiligt. Letztere wird natürlich für frisch gezapfte Erfrischungen im angrenzenden Biergarten sorgen.

Was sich in diesem Jahr alles ändern wird, erklärte Ralf Winkels vom Landschaftspark: „Wir vergrößern den Gästebereich mit der Beach-Landschaft deutlich. Außerdem bekommen die Zuschauer Sitzkissen gestellt, damit sie die Vorstellungen noch gemütlicher genießen können.“ Im Biergarten, so Christoph Spät weiter, werden zwischen den Vorstellungen Bands für gute Unterhaltung sorgen. Eine weitere Neuheit betrifft die Tickets. Es werde nämlich keine separaten Vorverkaufsstellen oder Abendkassen geben, fügte Michael Beckmann vom Filmforum hinzu. Die Tickets werden nur noch als E-Tickets angeboten, die man entweder ausdrucken und mitbringen, oder beim Einlass auf den Smartphones vorzeigen kann.



Prominente Gäste angekündigt



Bei einem solchen Event lassen sich einige Kino-Stars natürlich nicht zweimal bitten, selbst vorbeizuschauen und sich dem Publikum zu präsentieren. So begleitet beispielsweise der Regisseur Sönke Wortmann die Eröffnung am 13. Juli. Sönke Wortmann, unter anderem bekannt durch seine WM-Doku „Deutschland. Ein Sommermärchen“, hat Regie geführt in dem Film „Eingeschlossene Gesellschaft“, der zur Eröffnung gezeigt wird. Auch Christoph Maria Herbst wird zur Vorführung des Films „Es ist nur eine Phase, Hase“ am 8. August zu Gast sein.