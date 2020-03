Seit vielen Jahren sind die evangelische Kirchegemeinde Neumühl und die katholische Kirchengemeinde Herz-Jesu ökumenisch engagiert. Auch ein gemeinsamer Weltgebetstags-Gottesdienst hat Tradition.



Engagierte Frauen aus beiden Gemeinden haben ihn gestaltet. Er wird am Freitag, 6. März, 15 Uhr, in der katholischen Herz-Jesu-Kirche an der Holtener Straße durchgeführt. Den ökumenischen Weltgebetstag feiern Christinnen und Christen in über 100 Ländern der Erde jedes Jahr immer am ersten Freitag im März. Den Rahmen für die weltweiten Gottesdienste geben stets Frauen aus einen jährlich wechselnden Land vor.

Diesmal laden Frauen aus Simbabwe unter dem Motto „Steh auf und geh!“ zur Feier der Gottesdienste ein. Auch im Neumühler Weltgebetstags-Gottesdienst, in dem es um die Auslegung des Bibeltextes aus Johannes-Evangelium zur Heilung eines Kranken geht, steht die Aufforderung „Steh auf und geh!“ im Mittelpunkt. Diese gilt allen, nicht nur Kranken, und öffnet Wege zu persönlicher und gesellschaftlicher Veränderung.

Der Gottesdienst in Neumühl lädt dazu ein, darüber nachzudenken und ermutigt aktiv zu werden. Beim anschließenden Kaffeetrinken im Agnesheim besteht die Gelegenheiten zu weiteren Gesprächen.