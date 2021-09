Am Sonntag, 12. September, findet der „Tag des offenen Denkmals” statt. Aus diesem Anlass lädt das Lehmbruck Museum seine Besucher dazu ein, ihren Eintrittspreis an diesem Tag selbst festzulegen. Um 11.30 Uhr bietet die Kunstvermittlerin Dr. Susanne Karow außerdem eine öffentliche Führung zur Architektur des denkmalgeschützten Museumsbaus an, der bis heute einzigartig ist.

Monumentale Stahlklammern, hohe Glasfronten und eine vermeintlich schwebende Decke: Im Mittelpunkt der öffentlichen Führung, zu der die Kunstvermittlerin Dr. Susanne Karow am Sonntag, 12. September, 11.30 Uhr, einlädt, steht die eindrucksvolle Architektur des Lehmbruck Museums. Für das skulpturale und malerische Lebenswerk seines Vaters hat der Architekt Manfred Lehmbruck eine einzigartige Architektur mit mehreren Galerieebenen und langen Treppenläufen entworfen, die in das Grün des Kantparks eingebettet ist. Im Zusammenspiel mit den darin ausgestellten Kunstwerken bildet der 1964 eröffnete Museumsbau mit seinem in die Erde geduckten Betonkörper des Lehmbruck-Flügels und der monumentalen Glashalle, die an Transparenz kaum zu überbieten ist, ein einzigartiges Gesamtkunstwerk. Bei einem Rundgang durch das denkmalgeschützte Museum können die Teilnehmer diesen besonderen Einklang von Kunst und Architektur hautnah erleben.

Für die Teilnahme an der Führung gilt die sog. 3G-Regel (Teilnahme nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete). Die Teilnehmer werden gebeten, einen entsprechenden Nachweis an der Museumskasse vorzuzeigen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Besucher, die gerne an der öffentlichen Führung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich unter Tel. 0203/283 3294 oder per E-Mail an anmeldung@lehmbruckmuseum.de anzumelden.