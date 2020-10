Alle Tanzinteressierten ab 14 Jahre können an einem Tanz-Workshops, die ab Samstag, 7. November, starten teilnehmen. Tänzerin und Tanzpädagogin Katharina Kluge öffnet dazu die Türen des Theaters Duisburg für maximal 12 TeilnehmerInnen pro Workshop.

Tanz und das, was dahinter steht, als sinnlich erfahrbares Erlebnis zu vermitteln, ist das Ziel der von Ballettdirektor Demis Volpi neu ins Leben gerufenen Abteilung b*alle*tt am rhein. Altersübergreifend soll von dort aus ein Zugang zur Kunstform Tanz geschaffen werden. Tänzerin und Tanzpädagogin Katharina Kluge öffnet ab Samstag, 7. November, mit Tanz-Workshops die Türen des Theaters Duisburg für alle Tanzinteressierten ab 14 Jahre.

Zu den aktuellen Bühnenprogrammen „Far and near are all around“ und „Entfernte Verwandte“ gibt es Tanz-Workshops für alle ab 14 Jahre, die gern selbst aktiv werden und sich der Compagnie auf neue Art nähern möchten. Unter tanzpädagogischer Anleitung von Katharina Kluge lernen die Workshop-TeilnehmerInnen die Bühnenstücke besser kennen, indem selbst getanzt und ausprobiert wird. Eine tänzerische Vorbildung ist keineswegs erforderlich: Die maximal 12 TeilnehmerInnen pro Workshop machen sich mit Katharina Kluge ganz individuell auf die Suche nach Berührungspunkten und neuen Tanzerfahrungen. Die derzeit geltenden Abstands- und Hygieneregelungen werden dabei selbstverständlich berücksichtigt.

Anmeldung erforderlich

Folgende Termine stehen im Ballettsaal des Theaters Duisburg auf dem Programm, jeweils samstags von 11 bis 12 Uhr: 7., 21. November und 5. Dezember.

Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich: k.kluge@ballettamrhein.de

Alle Infos unter www.alleamrhein.de