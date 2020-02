Am Samstag, 7. März, ist um 20 Uhr der Gospelchor „Celebration“ in der Friedenskirche Hamborn, Duisburger Straße 174, zu Gast und will mit gefühlvollen Balladen Herz und Seele wärmen und mit schwungvollen Liedern zum Mitsingen und Mitklatschen anregen.



Der Gospelchor „Celebration“ wurde 2003 in der Evangelischen Kirchengemeinde in Duisburg-Aldenrade gegründet und vereinigt seitdem Menschen unterschiedlichen Alters und musikalischer Erfahrung. Das Repertoire des Chors umfasst moderne Gospels und Spirituals, Songs bekannter Gospelgrößen wie Kirk Franklin, Edwin Hawkins, Helmut Jost, rockige Songs und vor allem temperamentvolle aber auch gefühlvolle Eigenkompositionen des Chorleiters Michael Rolles.

Zusammen mit dem Gitarristen Jürgen Abram und dem Saxophonisten Stefan Bornmann begleitet Michael Rolles den Chor mit seinem Klavierspiel. Der Eintritt ist frei, eine Spende erbeten.