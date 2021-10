Wer Wolfgang Trepper wieder bei einem Auftritt in der evangelischen Kirche in Mittelmeiderich, Auf dem Damm 6, erleben will, kann sich jetzt noch Karten für den Auftritt des Duisburger Kabarettisten am Sonntag, 31. Oktober sichern.



Auf dem Programm steht der Dauerbrenner „Trepper ganz leise“. Karten für den Meidericher Abend, zu dem der Förderverein „pro doMMo“ einlädt, gibt es im Vorverkauf für 22 Euro im Gemeindebüro, Auf dem Damm 8 (dienstags bis freitags von 10 bis 12 Uhr) und telefonisch unter Tel. 0203 / 444679. An der Abendkasse kostet eine Karte 24 Euro. Der Kabarettabend am 31. Oktober beginnt um 17 Uhr, Einlass ist um 16.30 Uhr. Es gilt die 2G-Regel (geimpft, genesen).

Originelle Aktionen

und Veranstaltungen



Der ursprünglich für Ende letzten Jahres geplante Auftritt von Wolfgang Trepper musste wegen der Pandemie abgesagt werden; damals im Vorverkauf bereits verkaufte Karten behalten ihre Gültigkeit und können jetzt genutzt werden. Der Förderverein „pro doMMo“ wurde im Dezember 2005 gegründet und sammelt seitdem mit originellen Aktionen, Veranstaltungen und Konzerten Geld für den Erhalt des Gotteshauses.

Der Verein freut sich aber auch über interessierte Menschen, die Teil von „pro doMMo“ werden und sich für den Erhalt eines historischen Kirchenbaus mit ihrem Mitgliederbeitrag einsetzen. Fragen zur Arbeit des Vereins beantwortet Dorothee Höffken unter Tel. 0203 / 444679. Infos gibt es auch auf der Internetseite https://prodommo.de.