Für die neueste Musicalproduktion sucht der duisburger Verein P.R.O.-Y.O.U...e.V. (u. A. Der Schlüssel - das Mystical) Darsteller, die bei der Premiere von "#Höhenfluch - jezz gehd et abwärtz" im Frühjahr 2021 mit auf der Bühne stehen.

Zu besetzen sind sowohl Haupt- als auch Ensemblerollen unterschiedlichsten Alters und Nationen.

Schlüpfen Sie in die Rolle des stumpfen Mathelehrers, in die des aufmüpfigen Teene-Girls oder in die eines eher introvertierten Teenagers mit herausragenden Problemen.

Es ist die St. Domenicus-Schule, die über die Sommerferien durch einen Wasserrohrbruch verwüstet wird. Damit der Unterricht nicht ausfällt und dessen Schüler eine Chance auf einen Abschluss haben, beschließt das Schulamt die Verlegung der Klassenräume in das daneben gelegene Elite-Gymnasium, in dem zwei Welten aufeinander treffen, die unterschiedlicher nicht sein können:

Intelligenz trifft auf vermeindliche Dummheit, Schönheit auf schmuddeliges Äußeres, Vorurteil auf harte Fakten. Ein Gemisch, bei dem eine große Eskalation selbstverständlich vorauszusehen ist.

Doch wie geht es nach dem großen Knall weiter? Gehen alle wieder getrennte Wege? Was wird aus den jungen Schülern, wenn sie langsam erwachsen werden?

All das und vieles mehr, erzählt die Geschichte innerhalb des Musicals #Höhenfluch - jetz gehd et abwärtz.

Dazu veranstaltet der Verein am Sonntag, den 01.03.2020 ein offenes Casting in der Zeit zwischen 11:00 und 13:00 Uhr in der Kunst- und Musikschule in Duisburg-Duissern.

Voranmeldungen bei Eva Koischwitz unter E.Koischwitz@pro-you.info

Weitere Informationen zum Verein unter www.pro-you.info

Willkommen ist jeder, der Spaß am Gesang, Schauspiel und/oder Tanz hat.