Es ist eine außergewöhnlich umfangreiche und vielseitige Kooperation, die das Theater Duisburg und das Essener Ensemble TOBOSO dank einer Förderung durch die Kulturstiftung des Bundes eingehen konnten.



Gleich fünf unterschiedliche TOBOSO-Inszenierungen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene können in dieser und der vergangenen Spielzeit dem Duisburger Publikum präsentiert werden, darunter zwei Premieren. Das wohl poetischste und rätselhafteste dieser Stücke kehrt nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr jetzt ins FOYER III.

„Lost & Found“ ist eine abwechslungsreiche Theaterperformance für „Zuschauer von 10 bis 99 Jahren“, die aus verlorenen und vergessenen Dingen und Menschen eine fantastische und skurrile Welt entstehen lässt. Für die Vorstellungen am Dienstag, 21. Januar, 19.30 Uhr, sowie am Mittwoch, 22. Januar, 11 Uhr, gibt es noch Karten. Im Anschluss an die Vorstellungen gibt es die Möglichkeit zum direkten Gespräch mit den Spieler*innen.

Nicht mehr richtig Kind,

aber auch nicht erwachsen



Das Ensemble TOBOSO begeisterte Duisburger Jugendliche zuletzt in der Vorweihnachtszeit mit ihrer Inszenierung von Otfried Preußlers „Krabat“. Und wie in „Krabat“ verwandelt die Gruppe auch in „Lost & Found“ das FOYER III in einen komplett neuen Raum, in dem es viele Dinge und Geschichten zu entdecken gibt, wie Schauspieler Moritz Fleiter erzählt: „Wir machen das Theater zu einer Sammelstelle für Dinge, die Teil eines Alltags waren und dies nicht mehr sind, die verloren gingen, ausgesondert, weggeworfen oder achtlos liegen gelassen wurden.

Die Figuren auf der Bühne begutachten und ordnen diese Dinge und erzählen dabei auch vom eigenen Verlorensein, von der Sehnsucht, gefunden zu werden, von der persönlichen Suche nach Bestimmung und Heimat.“ Dieses Spiel habe laut Fleiter auch sehr viel mit dem Stadium zu tun, in dem man sich als Teenager wiederfinde: Man sei nicht mehr richtig Kind, aber auch noch nicht erwachsen, und suche danach, wer man sein soll und was für einen Sinn man im Leben für sich finde.

Nächstes Projekt handelt von

der Lust an Gewalt und Action



Bereits mitten in den Proben befindet sich das nächste Projekt. In „Super & Action“ setzt sich TOBOSO mit physischer Gewalt und ihrer Darstellung in den unterschiedlichen Medien auseinander. Mit Bühnenkampf, dramatischer Musik, Kunstblut und ohne Rücksicht auf Verluste sollen in diesem Stück Mechanismen des Action-Genres seziert, Tricks offengelegt und die Show entlarvt werden. Duisburg-Premiere ist am 17. Juni auf der Großen Bühne.