Eine sinnvolle Straßenmalerei

konnte man am Montag in der Duisburger Innenstadt entdecken.

Jedoch bei meiner Beobachtung kam ich zu dem Schluß,

daß das Hauptthema noch nicht in alle Köpfe angekommen ist.

Geht es hier nicht um einen kleinen Versuch,

Verständnis und Bereitschaft für andere Kulturen zu entwickeln ?

Z.B. um Integrationsfähigkeit,- Integrationswilligkeit,-

Akteptanz anderer fremder Kulturen,- Toleranz dem Andersdenkenden gegenüber,- Hilfestellung bei der Eingliederung in unsere Gesellschaft.

Natürlich darf ein solcher Prozess nicht einseitig erklärt werden,

hier sind ganz klar bei dieser Entwicklung beide Seiten gefordert

ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.

Manche Personen blieben vor dieser Malerei mehr oder weniger lange stehen,-

andere liefen emotionslos mit Familie sehr planlos über die Malerei hinweg,-

andere diskutierten sehr leise über den Inhalt,-

andere nahmen auch mal die Kamera in die Hand ------

Allerdings fiel so manchen Personen sofort auf,

daß kein runder Kreis

mit unserer schwarz-rot-goldenen Fahne zu erkennen war --- !!! ???