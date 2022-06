Das Programm für die neue Spielzeit am Schauspiel Duisburg steht. Die Duisburger und die Theaterfreunde aus der Region können sich auf facettenreiches Bühnenerlebnis freuen. 52 Produktionen stehen an, und ein besonderer Geburtstag wird auch gefeiert.

Duisburger neuer Kulturdezernent Matthias Börger, Verwaltungsdirektorin Karoline Hoell und Schauspiel-Intendant Michael Steindl halten nicht ohne Stolz ein fast 90 Seiten starkes Spielzeit-Magazin in den Händen. Nach zwei aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht leichten Theaterjahren sind sie überzeugt, dass Duisburg mit dem neuen Schauspiel-Programm Akzente setzt, und das sogar im wahren Sinn des Wortes.

Zum Programmangebot gehört schließlich auch das Theatertreffen im Rahmen der 44. Duisburger Akzente im März und April des kommenden Jahres unter dem Leitthema Wunder. Kein Wunder, sondern das Ergebnis konstruktiver Teamarbeit, ist hingegen der gesamte Spielplan.

Highlights der

neuen Spielzeit



Die Namen prominenter Schauspielerinnen und Schauspielerinnen tauchen auf, Große Gastspiele des Staatsschauspiels Dresden, des Berliner Ensembles, des Thalia Theaters Hamburg und des Deutschen Theaters Berlin und eine intensive Zusammenarbeit mit der Ausnahmeschauspielerin Judith Rosmair sind die Highlights der kommenden Saison. Dazu kommt Figurentheater mit Familie Flöz und der Bühne Cipolla, sowie erstmals mit der lange am Broadway aktiven Schweizer Maskentheatergruppe Mummenschanz.

Zudem wird der der Jugendclub Spieltrieb „volljährig“. Vor exakt 18 Jahren wurde er Intendant Michael Steindl ins Leben gerufen. Zur Feier des Jubiläums entstehen mit Simon Paul Schneiders „Sechstausend Fuß jenseits von Mensch und Zeit oder Die Tagesschau von vor 18 Jahren“ und der Revue „We are 22 oder Tanz auf dem Vulkan“ von Katharina Böhrke und Wolfgang Völkl zwei große Jugendclub-Produktionen.

Duisburger

Adaptionen



Die Regisseurinnen Damira Schumacher und Eva Zitta inszenieren mit „norway.today“ und „How to Date a Feminist“ zwei weitere Stücke mit aktuellen und ehemaligen Jugendclub-Mitgliedern. Selbst ans Regiepult tritt Steindl für die Duisburger Adaption eines Theaterkleinods. Hermann Kewitz hat Thornton Wilders „Das lange Weihnachtsmahl“ als Geschichte einer Duisburger Fabrikantenfamilie umgearbeitet.

Zudem gibt es ein nahezu spektakuläres Gastspielprogramm mit bekannten Stars. Dazu zählen Brechts „Der kaukasische Kreidekreis“ des Berliner Ensembles mit „Tatort“-Star Stefanie Reinsperger, Kleists „Der zerbrochene Krug“ mit Ulrich Matthes als Dorfrichter Adam, auf die Bühne gebracht vom Deutsches Theater Berlin, und „Der Geizige“ vom Thalia Theater Hamburg mit Jens Harzer, dem Träger des Iffland-Ringes.

Autorendebut am

Schauspiel Duisburg



Auch das Staatsschauspiel Dresden mit dem Drama „Die Laborantin“ und das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel mit leichten Musikproduktionen und gesellschaftskritischem Schauspiel sind zu Gast im Großen Haus des Theaters Duisburg. Es gibt noch weiteres Bemerkenswerte. So spielt in „Dunkle Mächte“ Bashar Al Murabea, der nach seiner Flucht aus Syrien mit „Im Kreis der Sterne“ sein Autorendebut am Schauspiel Duisburg gab. Nach der Titelrolle in „Der Menschenfeind“ ist Ulrich Matthes diesmal der Dorfrichter Adam in Kleists „Der zerbrochene Krug“.

Eine besonders intensive Zusammenarbeit pflegt Steindl mit Judith Rosmair. Die Schauspielerin ist mit experimentellen interdisziplinären Theatererlebnissen vertreten. Darüber hinaus spielt sie an der Seite von Dominique Horwitz die Titelrolle in „Fräulein Julie“ von August Strindberg.

Zahlreiche eigene

und Koproduktionen



Es gibt auch zahlreiche eigene und Koproduktionen, etwa Virginia Woolfs „Orlando“ mit Friederike Becht und Roland Riebeling. Dazu kommen musikalische Abende wie „Let’s work – Ein Liederabend“ und „Being Freddie Mercury“ sowie intensive Charakterstudien wie „Iphigenia“ und „Im Kreis der Sterne“.

Für Kinder und Jugendliche bietet das Ensemble Tobosco spannende Produktionen wie „Ronja Räubertochter“. Das große Weihnachtsmärchen ist in diesem Jahr „Die Schneekönigin“ vom Rheinischen Landestheater Neuss.

Der Vorverkauf für die Spielzeit 2022/23 hat begonnen. Karten gibt es unter www.theater-duisburg.de, unter Tel. 0203 / 283 62100 und in der Theaterkasse am Opernplatz.