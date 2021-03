Virtuelle Fotoausstellung:

,,Ich steh' dazu,,

Gleichstellung- nur mit den Männern.

Anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März

bietet die AWO Integrationsagentur in

Kamp-Lintfort in Kooperation mit der Fotogemeinschaft „fotofreunde von thyssenkrupp“

und der VHS Moers-Kamp-Lintfort

eine digitale Veranstaltung zum Thema

Frauen- und Männerrollen an.

Die Foto-Ausstellung ,,Ich steh´ dazu,,

wird als virtueller 3D Rundgang durch die Räume der VHS

Kamp-Lintfort im Internet angeboten.

Zu sehen sind Bilder von Männern aus Moers und

Umgebung mit verschiedenem kulturellen Hintergrund,

die selbstverständlich ihren Teil zur Hausarbeit beitragen.

Unter anderem ist auch Ibrahim Yetim

(Landtagsabgeordneter NRW und Präsident des AWO

Kreisverbandes Wesel e.V.)

bei der Verrichtung von Hausarbeit zu sehen.

Begleitet wird die Ausstellung mit Videobeiträgen zum Thema Gleichstellung in Zeiten von Corona.

Das Corona-Jahr hat, u.a. mit der Zunahme von häuslicher Gewalt noch mal deutlich sichtbar werden lassen,

dass trotz großer Erfolge der Frauenbewegung noch viel in dem Zusammenleben von Männern und Frauen getan werden muss.

Die Gleichstellung ist nicht nur politische Aufgabe,

sondern beginnt in den Köpfen der Menschen und im Alltag zu Hause.

Die Ausstellung beginnt am Freitag, den 05.03.2021 und ist über folgenden Link im Internet zu sehen:

https://fotoausstellung-ich-steh-dazu.belter-media.net/

Die Ausstellung wird gefördert durch die Gemeinschaftsstiftung Arbeiterwohlfahrt am Niederrhein.

Behnaaz Jansen

(Dipl. Päd.)

Integrationsagentur

