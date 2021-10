Am Mittwoch, 6. Oktober soll es in der Friedenskirche in Duisburg-Hamborn, Duisburger Straße 174, ab, 20 Uhr ein musikalisches Farbenspiel geben, denn das „Trio Colore“ bringt in seinem Konzert Klassik, Klezmer und auch Jazz zusammen.



In Duisburg spielen und singen Ulrike Brochtrop (Flöte/Gesang), Reinhard Kaisers (Gitarre) und Thomas Käseberg (Saxophone) unter anderem Astor Piazzollas „Libertango“, „Air“ von Johann Sebastian Bach, von Leroy Anderson „The Typewriter“, Mozarts „Quartett D-Dur“ und Chick Corea „Armando’s Rumba“.

Die musikalische Bandbreite des „TrioColore“ reicht von den bewegenden Klängen und Rhythmen des Klezmers zu englischer Renaissancemusik (J. Dowland), über sphärische Klänge französischer Impressionisten (G. Faure, M. Ravel) hin zu feurigem argentinischem Tango (A. Piazolla).

Voranmeldung

ist notwendig



Der Eintritt kostet zehn Euro; eine Voranmeldung unter Tel. 015739359312 (täglich 15-17 Uhr) ist notwendig. Es gelten die Corona bedingten 2G-Regeln (geimpft, genesen). Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht. Mehr Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter www.friedenskirche-hamborn.de; mehr Infos zum Ensemble gibt es im Netz unter https://triocolore.jimdofree.com.