Der kleine Kobold Gulp ist mit neuen Abenteuern wieder da!

Der Duisburger Autor Heinz Flischikowski im Live-Streaming .

LIVE-LESUNG

Heinz Flischikowski liest aus seinem Werk:

"Der Gulp trifft Trox den bösen Gnom"

17.07.2020

14.00 Uhr.

Ruhrtube ist das „digitale Programmheft“ aus dem Ruhrgebiet.

Gesellschaft, Kunst und Soziokultur, Bürgerengagement, politische und soziale Bewegungen, kulturelle Initiativen, neue Ideen und Akteure und vieles mehr.

Zu dem Buch.

Während der Gulp unbeachtet und verärgert hinter einem Regal darauf wartet, dass Lisa sich an ihn erinnert, bricht überall in Hamburg einfach der Boden auf. Niemand kann es sich wirklich erklären. Doch dann machen sich Lisa und Arne mit ihrer neuen Freundin Simone von Trautheim auf, das Rätsel zu lösen und begeben sich in den Untergrund des Hamburger Westens.

Dabei stoßen sie nicht nur auf den bösen Gnom Trox, Regenwürmer, die so groß wie Fahrradschläuche sind, und Kellerasseln so breit wie ein Suppenteller, sondern finden auch ihren Gulp wieder, der ihnen erneut rettend zur Hilfe geeilt ist.

Dies ist das zweite Band über die Abenteuer des Gulps und der Grönthal-Kinder, die mit ihrer neuen, adeligen Freundin Simone von Trautheim im wunderschönen Hamburger Westen gemeinsam ein spannendes Abenteuer bestehen.

Eine Geschichte für große und kleine Kinder.

Pictures copyright by:

Frank M. Fische

Keana Hoben Weinstein.

Franzius Verlag.

Heinz Flischikowski