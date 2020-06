Wie der Wochen-Anzeiger bereits exklusiv berichtete, wurde der Duisburger Autor Dieter Ebels von der Literaturwelt Deutschland zum Autor des Jahres 2019 gewählt. Jetzt kam es endlich, der Corona-Pandemie geschuldet, zur offiziellen Überreichung der entsprechenden Urkunde.



Unter freiem Himmel im Botanischen Garten Hamborn übergab Hamborns Bezirksbürgermeister Marcus Jungbauer dem in Neumühl wohnenden Schriftsteller und Erzähler Preis und Urkunde. Schmunzlnd meinte Jungbauer: „Nicht nur die Verleihung der Goldene Palme in Cannes, die Frankfurter Buchmesse und andere namhfate Kultur- und Literaturereignisse laufen in diesem Jahr anders. Auch die Verleihung des Preises der Literaturwelt Deutschland, eigentlich schon vor einigen Wochen im Hamborner Rathaus geplant, war von den Auswirkungen dieser anspruchsvollen Zeit betroffen.“

Aber getreu der Devise „Was lange währt, wird endlich gut“ hat Ebels jetzt schwarz auf weiss, dass er der Autor des Jahres 2019 ist. Sein Vorgänger war übrigens kein Geringerer als Bestsellerautor Sebastian Fitzek. Nicht nur deshalb kann Ebels stolz sein, dass ihn die Literaturwelt für sein bisheriges Schreiben und Wirken ausgezeichnet hat. Die Literaturwelt Deutschland ist eine beliebte und von Autoren, Kritikern, Lesern und Verlegern bestens frequentierte Facebook-Gruppe, die sich aus mehr als 900 Buch-Enthusiasten zusammensetzt.

"Ich bin Heimat"

Norbert Schmidt, einer Administratoren der Gruppe und in seinem früheren Berufsleben Leitender Betriebsinspektor des Theaters Duisburg, betonte, dass es für den Duisburger Jung, den Ur-Hamborner und Herzens-Neumühler eine überwältigende Zustimmung bei seiner Nominierung gab. Und dass Hamborns Bezirksbürgermeister die offizielle Urkundenüberreichung vornahm, hat auch etwas mit der Heimatverbundenheit von Dieter Ebels zu tun. In neun seiner 25 Bücher spielt nämlich Duisburg eine Rolle.

Das vor fast 15 Jahren auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellte Buch „Helene – Eine Kriegskindheit“ spielt zudem in Hamborn. Auszüge des Buches, das auch im benachbarten Ausland sehr erfolgreich war, fanden auch Einzug in ein Geschichts-Schulbuch. Obwohl die „Helene-Erzählung“ nichts mit dem Holocaust zu tin hat, veröffentlichte selbst das für den Grimme-Preis nominierte Internetportal Shoa.de eine begeisterte Buchrezension.

Auch die Duisburger Stadtgeschichte hat Dieter Ebels in vielen seiner Werke unter die Lupe genommen. Einmal trug er alte Geschichten, Mythen und Legenden zusammen, ein anderes Mal zeigte er gemeinsam mit dem Fotografen Heinz Pischke Duisburgs schöne Seiten auf und versah sie mit einprägsamen Erläuterungen. Und als engagiertes Mitglied im Heimatverein Hamborn sorgt er regelmäßig dafür, dass historische Fakten nicht verlorengehen. So klärte er unter anderem die Geschichte der Thingstätte im Mattlerbusch in einer Filmdokumentation auf. Als Halal Özet vom Kulturbunker Marxloh sein Projekt „Ich bin Heimat“ startete, war Ebels einer der ersten, die dieses Projekt unterstützten.

"Wir lesen uns"

Auch im sozialen Bereich war, ist und beleibt Ebels engagiert und aktiv. Deshalb waren sich Marcus Jungbauer und Norbert Schmidt auch einig: „Dieter Ebels hat die Ehrung der Literaturwelt Deuschland natürlich seiner besonderen schriftstellerischen Leistung zu verdanken, zusätzlich aber auch den vielen guten Dingen, die er bescheiden und zurückhaltend im Hintergrund bewerkstelligt.“

Zum Abschluss der Preisverleihung wurde Hamborns Bezirksbürgermeister sehr einfühlsam und persönlich: „Nach 25 Jahren schriftstellerischer Tätigkeit und 25 Buchveröffentlichungen kann man schon sagen, dass die heutige Auszeichnung eine Art Oscar für Dein Lebenswerk ist.“ Jungbauer zeigte sich ziemlich sicher, dass dies nicht sein letzter Preis sein wurd und ist gespannt, was Ebels noch alles literarisch präsentieren wird.

Dem Berichterstatter verriet der in vielen literarischen Genres beheimatete Erfolgsautor, dass er zurzeit an einem neuen Duisburg-Krimi arbeitet. Noch tummelt er sich an verschiedenen Orten in der Stadt, beobachtet und recheriert, um das Ganze dann mörderisch spannend zu Papier zu bringen. Lachend meinte Ebels bei der Verabschiedung im Botanischen Garten Hamborn: „Wir lesen uns!“