„Wir haben uns innerhalb weniger Tage gleich zwei Mal mit dem Vorstand getroffen und beraten, wie es in den kommenden Wochen und Monaten weitergehen kann. Wir haben da einiges im Blick“, berichtet Jörg Weißmann, Vorsitzender des Heimatvereins Hamborn.



Vieles ist in der jüngsten Vergangenheit auf der Strecke geblieben. Veranstaltungen sind sang- und klanglos ausgefallen. Umso mehr freut es Weißmann, dass es jetzt einen im wahren Sinn des Wortes klangvollen Neustart gibt. „Mit dem wirklich weltberühmten Klarinettisten Giora Feidmann setzen wir ein musikalisches Zeichen für den Frieden und ei tolerantes Miteinander“, sagt er.

Das Konzert ist zugleich ein weiterer Beitrag des Heimatvereins zum Festjahr „1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Für seine engagierte Beteiligung daran hat der Verein erst kürzlich den Heimatpreis den Landes NRW erhalten, wie der Wochen-Anzeiger ausführlich berichtete. Nun legt man mit dem Gastspiel von Giora Feidmann am Sonntag, 4. September, 20 Uhr, in der Alten Brotfabrik an der Arnold-Overbeck-Straße 58 in Beeck noch einen drauf.

Alte Brotfabrik

Für den Vollblutmusiker ist dieses Jahr ein besonderes Festjahr, das er mit einer Deutschland-Tournee begeht. Neben dem Gedenken an das jüdische Leben in Deutschland hat Feidmann auch den 100. Geburtstag des berühmten argentinischen Komponisten Astor Piazzolla auf dem musikalischen Schirm. Und nicht zuletzt feiert der Klarinettist selbst seinem 85. Geburtstag. Das Konzert in Beeck bildet auch räumlich den geeigneten Rahmen, denn die Alte Brotfabrik, wo heute der Künstler Cyrus Overbeck zuhause ist, war eines der Zentren des Widerstand gegen die Naziherrschaft.

Mit einzigartigen Interpretationen, darunter Piazzollas Tango Nuevo sowie weltbekannten Melodien und Kompositionen nimmt Giora Feidman sein Publikum anlässlich dieser Feierlichkeiten mit auf eine besondere musikalische Reise. Begleitet wird er von dem Ensemble Klezmer Virtuos, das mit Konstantin Ischenko am Akkordeon, Nina Hacker am Kontrabass, Hila Ofek an der Harfe und Andre Tsirlin am Saxophon Feidmans Klarinette auf eindrucksvolle Weise ergänzt.

Musik ist für Giora Feidman nicht einfach nur Musik. Sie ist eine Art der Verständigung über alle Arten von Grenzen hinweg. Völlig gleich, ob es sich um verschiedene Religionen, Kulturen, Hautfarben oder Traditionen handelt.

Schindlers Liste

Giora, selbst als Sohn jüdischer Einwanderer aus Bessarabien am 25. März 1936 in Argentinien geboren, schafft es immer, mit seiner Klarinette Brücken zwischen Völkern und Kulturen zu bauen. Im Jahr 1956 verließ Giora Feidman im Alter von 21 Jahren Buenos Aires und reiste nach Israel, wo er heute noch lebt. „Erst als ich in Israel war, wurde mir bewusst, wie wichtig jüdische Musik für mich sein würde“, sagt Giora Feidman. Mehrere Klassik-Echos und sein musikalischer Beitrag zu Steven Spielbergs oscarprämiertem Film „Schindlers Liste“ sprechen für sich.

Beim Konzert für den Heimatverein Hamborn am 4. September wird kein Eintritt erhoben. Karten sind gegen eine Spende für den jüdischen Kindergarten im Buchladen des Mercator-Verlags in der Ruhrorter Horst-Schimanski-Gasse oder unter Tel. 0203 / 34682521 zu den Öffnungszeiten erhältlich. Das Kartenkontingent ist aufgrund des Hygienekonzeptes begrenzt. Zu diesem Konzert werden nur Genesene oder zweifach Geimpfte zugelassen. Ein Schnelltest oder ein PCR-Test reichen nicht aus. Zur Kontaktnachverfolgung müssen die Kontaktdaten vorher angegeben werden.