Der Steinhof Duisburg hat sich dazu entschlossen Kulturveranstaltungen ab dem 1. September nur noch für Gäste anzubieten, die entweder vollständig geimpft oder genesen sind.

Ausgenommen davon sind Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Diese müssen jedoch eine Bescheinigung sowie einen maximal 24 Stunden alten negativen Schnell- oder PCR-Test vorweisen.

„Wir sehen uns dazu gezwungen diese sicherlich nicht unumstrittene Maßnahme umzusetzen“, so Arno Eich, Vorsitzender Steinhof Duisburg. Der Steinhof Vorstand begründet seine Entscheidung mit der Tatsache, dass unter anderem die Kultur nun einen 15 -monatigen Ausnahmezustand erlebt und gerade für Indoor-Veranstaltungen derzeit keine Rückkehr in die Normalität erkennbar ist. Andere Bundesländer schränken die Rechte von Geimpften und Genesenen nahezu überhaupt nicht mehr ein, wohingegen der nordrhein-westfälische Kurs noch nicht erkennbar ist. Wenn eine Rückkehr zu einer gefühlten Normalität in absehbarer Zeit überhaupt noch möglich ist, so erscheint die 2 G-Entscheidung als einzig mögliche Alternative. Das, was bisher entschieden oder eben nicht entschieden wurde, lässt unter anderem bei Veranstaltern, Künstlern und Agenturen Zukunftsängste erwachsen.