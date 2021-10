Spätwerk – ein Begriff, der nach Todesahnung, künstlerischer Vollendung und immer auch ein bisschen tragisch klingt.



Im zweiten Kammerkonzert am Sonntag, 24. Oktober, um 19 Uhr in der Philharmonie Mercatorhalle, stehen sich zwei Spätwerke gegenüber, die klangvolle Zeugnisse von schwierigen Lebensphasen großer Komponisten darstellen: Ludwig van Beethovens Streichquartett in a-Moll (op. 132) und Franz Schuberts Streichquintett in C-Dur (D 956). Während Beethovens Werk eindringlich um eine sphärische „Danksagung eines Genesenden“ kreist, schreibt Franz Schubert sein Streichquintett tief betroffen vom Tod seines großen Vorbilds Beethoven. Schubert selbst habe den Tod vor Augen gehabt, als er dieses düstere und überirdisch-abgeklärte Werk schrieb. Inmitten dieser emotionalen Spätwerke steht die zeitgenössische Komposition freizeit (2016) von Enno Poppe. Seine Werke beginnen oft mit einem einzigen Baustein: Aus einer singulären Zelle heraus, wachsen und wuchern die Werke wie eine Pflanze, die allmählich an Kontur und Komplexität gewinnt. freizeit beschreibt der Komponist so: „Das Stück besteht aus zwei Elementen: spielen und umblättern.“ Ganz so einfach läuft die Sache allerdings nicht: Schon das Umblättern hat der Komponist mit einigen Stolpersteinen versehen. Eine interessante Herausforderung für das renommierte „Kuss Quartett“, das bereits seit über 25 Jahren erfolgreich durch die wichtigsten Konzertsäle tourt. Konzerteinführung: 18.15 Uhr im „Tagungsraum 6“ des Kongresszentrums Citypalais. Karten gibt es über die Theaterkasse Duisburg Opernplatz, Neckarstraße 1, Stadtmitte, Tel. 0203/283 62 100 oder per Mail karten@theater-duisburg.de sowie online unter www.duisburger-philharmoniker.de