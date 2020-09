In der Gemeinde Herz-Jesu Neumühl fand aufgrund der Corona-Pandemie 183 Tage später als geplant die Erstkommunion statt.



An zwei sonnigen Wochenenden gingen an insgesamt sechs Terminen mit je zwei Gottesdiensten pro Tag insgesamt 60 Kommunionkinder unter Corona-Bedingungen zur Erstkommunion. Insgesamt durften die Kinder zehn Personen zu ihrer Erstkommunion einladen. „Wir haben in unserem Schmidthorster Dom insgesamt 90 Einzelplätze zur Verfügung gestellt. Familien konnten aber zusammensitzen“, berichtet Pater Tobias. In die Kirche passen eigentlich 600 Personen.

Die Tauffeier und den Dankgottesdienst hat man aber mit allen Kinder bei schönem Wetter vor der Herz-Jesu gefeiert. Sieben Katechetinnen hatten die Kinder mehrere Monate mit dem Pater vorbereitet.

Nach der Kommunion ist nun vor der Kommunion. Bereits jetzt sind wieder 45 Kinder für das Jahr 2021 angemeldet. Am heutigen Samstag beginnt der neue Kurs. Die Kinder und Eltern seher den Feierlichkeiten im nächsten Jahr mit Vorfreude entgegen und hoffen dann auf etwas mehr „Normalität“.