Die Fenster der Kita an der Wittenberger Straße neben der Lutherkirche sind alle dekoriert, und die evangelische Bonhoeffer Gemeinde Marxloh Obermarxloh lädt Jung und Alt ein, bei einem Spaziergang den bunten Adventsweg in den Glasscheiben zu entdecken.



Dafür ist der Eingang an der Schützenwiese freitags bis sonntags von 16 bis 17 Uhr extra geöffnet, und Klein und Groß können die Strecke in einer Einbahnstraße entlanglaufen. Damit auch diese Strecke für alle sicher ist, gelten auch hier Abstandsregeln und die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Maske. Die Gemeinde hat sich außerdem noch weitere Aktionen ausgedacht: einen digitalen Adventskalender im Netz mit einem neuen Türchen jeden Tag.

Außerdem gibt es Weihnachtstüten, die alle Haushalte, die zur Gemeinde in Marxloh, Obermarxloh und Röttgersbach gehören, als ein kleines Geschenk vor dem Fest vor die Türe gestellt bekommen werden. Zusätzlich finden alle Besucherinnen und Besucher am Eingang des Obermarxloher Familienzentrums neben der Lutherkirche in der Adventszeit einen „Stern für Dich“. Mehr Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter www.bonhoeffer-gemeinde.org.

Stimmungsvoller

Weihnachtsweg



Auch für die Evangelische Bonhoeffer Gemeinde Marxloh-Obermarxloh gilt zudem: Weihnachten wird in diesem Jahr anders als in den Vorjahren gefeiert. Am Heiligabend, 24. Dezember, ist die Obermarxloher Lutherkirche von 15 bis 19 Uhr für alle geöffnet. Durch die Lutherkirche wird ein stimmungsvoller „Weihnachtsweg" führen. Er zeigt für Jung und Alt in anschaulicher Form die verschiedenen Stationen der Weihnachtsgeschichte. Dazu ist keine Anmeldung erforderlich.

Ebenfalls zu Heiligabend lädt die Gemeinde zur Christmette um 22 Uhr in die Marxloher Kreuzeskirche ein. Zu diesem Gottesdienst, wie auch zu allen anderen Weihnachtsgottesdiensten sind Anmeldungen erforderlich. Das betrifft auch den Gottesdienst am 1. Weihnachtstag, 25. Dezember, um 10 Uhr in der Kreuzeskirche und den am 2. Weihnachtstag, 26. Dezember, um 11 Uhr. Diesen feiert die Gemeinde mit den anderen evangelischen Gemeinden im Duisburger Norden in der Kirche in Obermeiderich, Emilstraße.

Anmeldungen im Gemeindebüro unter Tel. 0203 / 75969700 oder per Email an silke.dittberner@kirche-duisburg.de sind auch erforderlich für die Gottesdienste an beiden noch folgenden Adventssonntagen, jeweils um 10 Uhr in der Kreuzeskirche.