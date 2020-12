Auch in den Kirchen der Evangelischen Kirchengemeinde Alt-Duisburg entfallen bis zum Ende des Lockdowns die Gottesdienste vor Ort. Dafür gibt es dort an jedem Werktag eine Andacht, die live im Internet übertragen wird.

Beginnend mit Montag, 4. Januar, um 17 Uhr lädt das Läuten der Glocke der Duisserner Lutherkirche zur Andacht ein. Dass gleichzeitig der Küster die Altarkerzen anzündet, können nur die Menschen sehen, die auf www.youtube.com den Kanal „Lutherkirche Alt-Duisburg“ auswählen, denn das Gotteshaus bleibt geschlossen.

12- bis 15-Minuten-Andachten

Im Netz erwartet die Menschen dann live eine 12- bis 15-Minuten-Andacht mit Eingangsworten, der Lesung und Auslegung der Tageslosung und Gebet. Dazu gehört immer auch die musikalische Begleitung, die Kantor Marcus Strümpe und Kantor Andreas Lüken abwechselnd übernehmen. Unter dem Titel „5nach5“ wird es so montags bis samstags täglich um die gleiche Uhrzeit - eben 5 nach 5 - und zunächst bis zum 16. Januar solch eine kurze Livestream-Andacht geben. Sie alle werden auf dem Youtube-Kanal auch nach der direkten Übertragung als Aufzeichnung abrufbar sein.

Auftakt-Andacht mit Pfarrer Stefan Korn

Den Auftakt am 4. Januar gestaltet Pfarrer Stefan Korn, der sich an den folgenden Tagen mit Pfarrerin Sabine Schmitz und den Pfarrern Stephan Blank und Martin Winterberg abwechselt. Das Konzept von „5nach5“ ist nicht neu, denn die Gemeinde hatte es schon am 23. März eingeführt und während des ersten Lockdowns erfolgreich erprobt. 40 Andachten in diesem Format gab es bisher. Weitere Infos unter www.ekadu.de.