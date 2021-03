Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Neumühl hat beschlossen, in der Zeit des verlängerten Lockdowns und damit auch zu Ostern noch keine Gottesdienste vor Ort zu feiern.



Zum Ökumenischen Kreuzweg und zu den Feiertagen ist die Gnadenkirche aber für Einzelbesuche einen Spalt - zum Innehalten und kurzen Verweilen - geöffnet. Und geistliche Impulse gibt es durch die Predigt zum Mitnehmen vor der Kirche und zum Hören im Netz.

Am Freitag vor der Karwoche wird in Neumühl Es der Gnadenkirche am Markt traditionell der ökumenische Kreuzweggottesdienst gefeiert. Wegen des aktuellen Pandemiegeschehens ist dies zwar in diesem Jahr nicht möglich, doch die Gnadenkirche wird stattdessen am 26. März 2021 von 17 bis 19 Uhr geöffnet, so dass dort die ausgestellten Kreuzwegbilder bei einem Rundweg betrachtet werden können. Es gelten Abstandsregeln und selbstverständlich Maskenpflicht.

"Predigt aus der Box"

Dies trifft auch auf den Besuch der Kirche zu den Osterfeiertagen zu, denn das Gotteshaus ist am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag von 10 bis 12 Uhr zum Innehalten und Beten geöffnet.

Die Gemeinde verweist außerdem auf das schon länger bestehende Angebot der „Predigt aus der Box“ und lädt ein, sich die jeweils aktuelle Predigt aus dem Behälter am Baum auf dem Kirchenvorplatz mitzunehmen. Diese Kurzandacht ist auch als Tonaufnahme auf der Internetseite der Gemeinde www.neumuehl.ekir.de zu hören.