„Wenn ich in strahlende Kinderaugen sehe, geht mir das Herz auf“, sagt Christiane Scholtes. Seit vielen Jahren legt die Friseurin, die mobil unterwegs ist, neben und in ihrem Beruf großes soziales Engagement an den Tag, Auch jetzt wieder.

Zugunsten des Evangelischen Kindergartens in Neumühl und anderer Einrichtungen hat sie auf Stadtteilfesten schon oft gegen eine Spende den Besuchern die Haare geschnitten. Den kleinen Jungen und Mädchen der Wohngruppe Nordlicht des dem Caritasverband Duisburg angeschlossenen St. Barbara-Kinderheims neben der Neumühler Herz-Jesu-Kirche hat sie kürzlich eine Riesenfreude bereitet.

Sie schneidet ihnen regelmäßig die Haare. Dabei hat sie erfahren, dass noch keiner von ihnen jemals in einem Zoo war. Bei einem privaten Besuch im Duisburger Zoo ist sie kurzerhand zur Kasse gegangen und hat Zookarten erworben, die sie den Kindern und ihrer Betreuerin Martha Lachmann übergab

„So schnell wie möglich wollen wir da hin“, sagten die Kleinen bei der Kartenübergabe. Genau das ist jetzt geschehen, teilte ihr Martha Lachmann mit. Beim nächsten Haareschneiden wird Christiane Scholtes bestimmt einiges zu hören bekommen. Sie freut sich schon jetzt darauf.