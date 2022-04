Über 100 Kinder nahmen am diesjährigen Oster-Malwettbewerb teil. Pater Tobias, der an den Neumühler Grundschulen Seelsorgestunden gibt, hatte die Kinder in den dritten Klassen animiert mitzumachen.

Eine Jury vom Projekt LebensWert wählte die schönsten zwölf Bilder aus. Gewonnen haben: Luca, Leonie, Amelie, Mia, Anja, Lennox Emily, Malte, Jana, Beylasan, Mahsa und Stella. Bei einer Tasse heißer Schokolade gab es für die Kinder je eine Urkunde, einen Plüsch Osterhasen und ein Spiel, die der Pater übergab, der allen Teilnehmern herzlich gratulierte. Die Bilder werden nun in der Herz-Jesu Kirche, Holtenerstr. 160 in Neumühl ab Palmsonntag bis zum weißen Sonntag ausgestellt.