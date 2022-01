Ein waches Ohr rund um die Uhr verspricht die Telefonseelsorge Duisburg-Mülheim-Oberhausen Anrufenden, die sich mit ihrem Wunsch nach einem Gespräch an diese ökumenische Einrichtung wenden.

Die langanhaltenden Kontakteinschränkungen lassen immer mehr Menschen zum Telefon und zum Laptop greifen, um am Telefon, per Chat oder Mail Unterstützung zu erfahren. Um Prozent haben die Anfragen bei der Telefonseelsorge zugenommen. Die 120 ehrenamtlich Mitarbeitenden brauchen Verstärkung.

Mitte des Jahres startet der nächste Ausbildungskurs. Auf der Grundlage der Gesprächsführung nach Carl Rogers werden Interessierte in sechs Wochenendseminaren darauf vorbereitet, Ratsuchende in besonderen Lebenssituationen am Telefon, in Mail und Chat sowie im unmittelbaren persönlichen Kontakt zu unterstützen.

Gründliche

Vorbereitung

Interessierte sind herzlich zu einem Informationsabend eingeladen, bei dem die Arbeit der Telefonseelsorge und Details zur Ausbildung vorgestellt werden. Das Treffen findet am Dienstag, 18. Januar, von 19 bis 21 Uhr statt.

Corona-bedingt wird der Ort der Veranstaltung das Internet sein. Die Einwahldaten für den Zoom-Vortrag sind im Büro der Telefonseelsorge erhältlich (Tel. 0203 / 2951 3331 oder über buero@telefonseelsorge-duisburg.de). Mehr Infos zur Telefonseelsorge Duisburg-Mülheim-Oberhausen zur gibt es im Netz unter https://www.telefonseelsorge-duisburg.de.