Ob Einschulung oder Schulwechsel, Superintendent Dr. Christoph Urban wünscht allen, die jetzt mit der Schule beginnen, einen guten Neustart und bringt das in seiner aktuellen Videoansprache auf besondere Art zum Ausdruck.



Urban weiß ganz persönlich, wovon er spricht, denn nach seinem Amtsantritt im November vergangenen Jahres ist er jetzt mit seiner Frau und den drei Kindern von Konz bei Trier nach Duisburg umgezogen. Und für die stehen jetzt ebenfalls Einschulung oder Schulwechsel an. Da paart sich Vorfreude mit einer kleinen Portion Ungewissheit.

Der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises erinnert seinem kurzen Video daran: „Immer, wenn wir Neuland betreten, ist einer mit dabei: Gott nämlich.“ Zu sehen ist es unter www.kirche-duisburg.de und auf dem Youtubekanal „Evangelisch in Duisburg“.

„Gott ist wie

ein Schirm“



„Die Ferien sind vorbei. Es geht wieder los. Für die einen: Einschulung. Erste Klasse, fünfte Klasse, Berufskolleg. Ganz schön aufregend in jedem Fall. Für die anderen: Start in ein neues Schuljahr. Zurück in den Schulalltag. Neues Spiel, neues Glück“, bringt Urban es in seiner Ansprache auf den Punkt. Er beruft sich auf Psalm 91 aus der Bibel: „Gott ist wie ein Schirm.“

An die „Neuschüler“ gerichtet ergänzt er: „Er ist immer dabei, ob bei Regen oder Sonnenschein. So begleitet er euch auch in dieses neue Schuljahr. Und er gibt Acht auf euch, bei allem, was vor euch liegt. Also: Einen gesegneten Neustart!“