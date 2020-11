Gehören Sie zu den Menschen, die an Paraskavedekatriaphobie leiden? Wenn ja, sind Sie in bester Gesellschaft. Denn es gibt ja eine Menge Leute, die einem Freitag, den 13., mit mehr als mulmigen Gefühlen entgegen blicken. Klar, dass solche Panik vor dem vermeintlichen Unglückstag eine so furchteinflößende Bezeichnung verdient hat.

Sollten Sie also überlegen, am kommenden Freitag besser im Bett zu bleiben, um erst gar nicht das Unheil herauszufordern, sei Ihnen gesagt, dass am 13. November auch der Bring-ein-Gerücht-in-Umlauf-Tag und der Welt-Nettigkeitstag begangen werden. So besagt es jedenfalls die Liste der kuriosen Feiertage.

Was also, wenn der ganze Aberglaube nur auf einer, zugegeben, langlebigen Legende beruht und Sie deshalb ausgerechnet an diesem Tag nette Augenblicke verpassen?

Der Gedanke kann Sie nicht beruhigen? Dann bringen vielleicht der Tag des Lochers am 14. November oder der Putz-Deinen-Kühlschrank-Tag am 15. November Entspannung ...