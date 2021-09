Drei Jahre lang haben sie auf diesen Moment hingearbeitet. Viel Arbeit und Stress, aber auch viel Spaß, neue Erfahrungen und erlerntes Wissen liegen hinter ihnen. Nun erhielten zehn Pflegeschülerinnen und -Schüler der Helios Rhein-Ruhr Kliniken in Duisburg ihre Examenszeugnisse und sind ab sofort offiziell examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger.



Neben sämtlichen Kenntnissen zum pflegerischen Umgang mit Patienten, wie Krankenbeobachtung, Medikamente verabreichen oder Assistenz bei Untersuchungen in Theorie und Praxis, lernten sie in ihrer Ausbildung auch den empathischen Umgang mit Patienten und Angehörigen. Fast alle der Absolventen werden zukünftig als Pflegekräfte an der Helios St. Anna Klinik und der Helios Klinik Duisburg-Homberg arbeiten.



Einige Ausbildungsplätze

für Oktober sind noch frei



Für den nächsten Ausbildungsjahrgang, der in wenigen Wochen am 1. Oktober startet, sind noch einige Plätze frei. Weitere Informationen und Kontakt erteilt Pflegedirektor Karl Poersch per Mail an karl.poersch@helios-gesundheit.de.