Tätä, tätä, tätä! Eigentlich würde Duisburgs Narrenvolk am 11.11. gewohnt gut gelaunt in die jecke Session 2020/2021 starten, am kommenden Samstag mit dem Zug der Gesellschaften durch die City und dem Hoppeditzerwachen am König-Heinrich-Platz die Karnevalszeit offiziell einleiten. Doch der Erzschelm wird Corona-bedingt in diesem Jahr nur digital geweckt. Eine vorproduzierte Aufzeichnung soll pünktlich am Mittwoch ab 11.11 Uhr auf Youtube und Facebook zu sehen sein.

Das diesjährige Sessionsmotto "Gemeinsam jeck in allen Zeiten" macht, so der Hauptausschuss Duisburger Karneval (HDK), deutlich: "Auch ein Virus kann nichts daran ändern, dass Karnevalisten der gemeinschaftlichen Narretei treu bleiben wollen."

In Duisburgs närrische Geschichte wird daher Tobias Schneider eingehen: Dem Offizier der KG Alle Mann an Bord und stellvertretenden Geschäftsführer des HDK wird als erster Stadtprinz eine zweijährige Amtszeit zugestanden, dürfte es in der jetzt startenden Session doch kaum Gelegenheit zu einem donnernden, dreifachen "Duisburg, helau!" geben. Auch die Kinderprinzen Phil Wolters und Lenie Schaale von der KG Sonniger Süden mit ihrer Crew werden 2021/2022 weiter regieren. Und dann erst, ebenso wie Tobias Schneider, in vollem Ornat ihre hoffentlich krisenfreie Amtszeit genießen.