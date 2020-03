Das ökumenische Projekt der evangelischen und der katholischen Kirche In Duisburg, in Zusammenarbeit mit Radio Duisburg, ist gut angelaufen.



"Die Verantwortlichen haben sich gestern in Rahm vor St. Hubertus getroffen und eine, wie ich finde, sehr schöne Andacht aufgezeichnet", berichtet der evangelische Kirchenmusiker Daniel Drückes. Seit ist sie online und kann unter https://youtu.be/TRp97DxHkoA abgerufen werden.

Die Beteiligten hoffen, dass sie mit diesem Angebot in dieser schwierigen Zeit ein bisschen Trost und Hoffnung in die Wohnzimmer bringen können. Allen, die mit eigenen Ideen derzeit an den Start gehen, wünschen sie viel Freunde an der Arbeit. Es sind ganz neue Wege, die man gerade! Auch wenn mancher sagen mag: Viel zu spät, ist jetzt aber wohl die Zeit dafür!