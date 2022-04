Die ältere Bekannte klagt mir ihr Leid. Sie ist nun schon seit über zwei Wochen nicht mehr aus dem Haus gewesen. Einkäufe machen die Nachbarn, die stellen ihr das Gewünschte vor die Türe. Das Geld dafür hat sie vorher schon fast passend auf die Fußmatte vor ihrer Wohnung gelegt.



Besuche empfängt die alleinstehende Seniorin auch nicht mehr. Gewissenhaft wie bei dem abgezählten Geld ist sie auch, was Corona betrifft. Als in ihrem Bekanntenkreis jemand daran erkrankte, hat sie sich sofort jede Menge Selbsttests gekauft. Alle zwei Tage testet sie sich, und das halt seit über zwei Wochen.

Obwohl sie nicht die geringsten Symptome habe, sich sogar mehr als bestens fühle, seien ihre Tests immer positiv. „Das zeigt immer einen Strich bei C an“, sagt sie. Und das C stehe ja für Corona. Als ich ihr erklärte, dass der Buchstabe C für „Control“ stehe, und bei einem positiven Ergebnis seien zwei Striche zu sehen, fiel sie aus allen Wolken. „Hat mir nie einer gesagt“, stammelte sie, beendete unser Telefonat und ging zum Einkaufen.