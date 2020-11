Nicht nur Gemeindemitglieder können in diesem Jahr mit der Evangelischen Kirchengemeinde Meiderich durch den Advent gehen und sich täglich in den Tagen des Wartens auf Weihnachten einen lieben Gruß schicken lassen. Wer mag, kann auf gleich drei Adventskalender zugreifen, denn Schokoladen-, Fenster- und Videokalender stehen zur Wahl.



Den Schokoladenadventskalender gibt es in der Kirche, Auf dem Damm 6, und im benachbarten Gemeindezentrum jetzt schon gegen eine kleine Spende. Das aufgedruckte Motto passt nicht nur zu den Gemeindemenschen, die auch auf dem Foto gut zusammenhalten, sondern auch in jeden Haushalt: „Gut, dass wir einander haben“.

Texte, Fotos

und Gedichte



Die Botschaften hinter den Türchen im Fensterkalender können Interessierte bei jedem Besuch im Gemeindezentrum neu entdecken: Dort öffnet sich im lichtdurchfluteten Foyers in einem der Fenster im Gemeindezentrum täglich ein weiteres Türchen der Kirchengemeinde mit Texten, Fotos und Gedichten.

Parallel dazu gibt es im Advent Internet auf der Homepage www.kirche-meiderich.de täglich ein neues Video aus der Kirchengemeinde. Hinweise dazu gibt es im Newsletter und auf Facebook und Instagram, wo die evangelische Kirchengemeinde Meiderich ebenfalls vertreten ist.

Mehr Infos zur Aktion und dem Gemeindeleben gibt es im Kirchenbüro montags von 15 bis 17 Uhr und dienstags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und unter Tel. 0203 / 4519622.