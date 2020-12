Nach dem evangelischen Kirchenkreis Duisburg hat auch die katholische Stadtkirche Duisburg schnell reagiert. Die Krisenstäbe der katholischen Duisburger Pfarreien haben sich vor dem Hintergrund der dramatischen Infektions- und Todeszahlen durch die Corona-Krise ebenfalls entschieden, mit sofortiger Wirkung alle Gottesdienste bis zum 10. Januar 2021 abzusagen.



Den letzten Ausschlag zu dieser Entscheidung hat für viele die dringende Empfehlung des Krisenstabs des Bistum Essen vom 18. Dezember gegeben, in Gebieten mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 300 und mehr auf jeden Fall alle Präsenzgottesdienste abzusagen.

Das ist in Duisburg vielerorts der Fall. Alle Pfarreien bieten aber weiterhin Alternativangebote über YouTube, Instagram, Facebook und teilweise auch Zoom. Was im Einzelnen in den Pfarreien geboten wird, steht auf den jeweiligen Webseiten der Pfarreien.

Leidenschaft

und Einsatz



„Die Entscheidungen erscheinen sicherlich schwerwiegend und werden auch viele Menschen und Gottesdienstbesucher enttäuschen, besonders aber auch die zahlreichen Haupt- und Ehrenamtlichen, die mit viel Leidenschaft und Einsatz die Gestaltungen der Weihnachtsgottesdienste vorangetrieben haben“, glaubt Pfarrer und Stadtdechant Roland Winkelmann und betont: „Ich möchte mich ausdrücklich bei allen herzlich bedanken und sie um Verständnis bitten, dass uns der Schutz der Menschen und die Solidarität mit allen, die um das Leben der Infizierten kämpfen, zu dieser Entscheidung gebracht haben.“

Auch der Krisenstab der Pfarrei St. Johann hat Hamborn hatte schnell getagt und zügig entschieden. Unter Hinzuziehung der Voten von Kirchenvorstand, Pfarrgemeinderat und Pastoralteam hat er schon am Freitag beschlossen, mit sofortiger Wirkung alle Gottesdienste im Gebiet der Pfarrei abzusagen, zumal sich der Inzidenzwert im Stadtbezirk Hamborn da auf 346 belief. Pfarrer Abt Albert: „Wir tun das wirklich schweren Herzens und aus Verantwortung für die hier lebenden Menschen.“

Dieser Beschluss, so der Abt, „gilt für alle Gottesdienste im Gebiet der Pfarrei, also auch für die Krankenhäuser, die muttersprachlich-polnischen Gottesdienste in St. Peter, die Schwestern und Brüder aus der Ökumene, also die Russisch-Orthodoxe und die Armenische Gemeinde, die in unseren Räumen und Kirchen ihre Gottesdienste feiern.“

Aktuelle Informationen

auf den Internetseiten



Er ergänzt: „Über unsere Homepage und weitere Veröffentlichungen können man in den nächsten Tagen erfahren, welche Kirchen auch über die Feiertage zu welchen Zeiten für einen Besuch geöffnet sein werden. Die Verantwortlichen vor Ort werden gebeten, alle nötigen Informationen an das Pfarrbüro zur weiteren Verbreitung zu melden.“

Über die Homepage von St. Barbara wird ein Video-Gottesdienst angeboten und St. Hildegard bietet einen „Streaming-Gottesdienst“ an. Die katholische Kirchengemeinde St. Hildegard in Röttgersbach wird nach Absage aller Gottesdienste in der Pfarrei die Christmette an Heiligabend um 17 Uhr per Livestream übertragen. Unter dem Link https://youtube.com und dem Kanal „Sankt Hildegard“ steht der Stream dann 24 Stunden zur Verfügung. Die Christmette wird von Pastor Rainer Streich gehalten und von der Gemeindeband unter der Leitung von Albert Lamich musikalisch instrumental begleitet.

Baldige Empfehlungen

zur Sternsinger-.Aktion



„Zur Sternsinger-Aktion sind seitens des Bistums und des Kindermissionswerkes neue Empfehlungen und Regeln in Arbeit, die wir allen Beteiligten bei Erscheinen schnellstmöglich zukommen lassen werden“, teilt Abt weiter mit.