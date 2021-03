Da die Sieben-Tage-Inzidenz in Duisburg auf über 100 angestiegen ist, fallen die für dieses Wochenende geplanten Gottesdienste in den Kirchen der Evangelischen Auferstehungsgemeinde Duisburg Süd und der Evangelischen Gemeinde Großenbaum-Rahm aus. Die drei Gotteshäuser öffnen dafür zur Stille und zum Gebet.



So sind am 14. März sowohl die beiden Kirchen der Auferstehungsgemeinde in Ungelsheim und Huckingen, als auch die Versöhnungskirche in Großenbaum dafür von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Es gelten Abstands- und Hygieneregeln sowie Maskenplicht. Beide Gemeindeleitungen entscheiden anhand der weiteren Entwicklung der Inzidenzzahlen, wann wieder Gottesdienste in den Kirchen gefeiert werden.

Infos zu den Gemeinden und den jeweiligen Hygieneschutzbedingungen gibt es auf den Internetseiten www.egkr.de bzw. https://evaufdu.de. Rückfragen beantworten auch Pfarrer Ernst Schmidt (0203 / 39203597; Großenbaum-Rahm) und die Pfarrer der Auferstehungsgemeinde Duisburg-Süd Rainer Kaspers (0203 7297702) und Pfarrer Bodo Kaiser (0203 / 60847747).