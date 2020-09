Dr. Christoph Urban, Pfarrer der Gemeinde Konz im Kirchenkreis Trier (42), wird neuer Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Duisburg. Gestern Abend wurde er von der Kreissynode nach einer beeindruckenden Vorstellungsrede mit klaren Zielvorstellungen bereits im ersten Wahlgang in das Amt gewählt.



Auf der Tagung der Synode des Evangelischen Kirchenkreises Duisburg, zu der die Abgeordneten des Kirchenparlamentes in einer Videokonferenz zusammenkamen, wurde er mit 58 Stimmen von 90 abgegebenen Stimmen zum Nachfolger von Armin Schneider gewählt. Sein Mitbewerber, der Duisburger Pfarrer Rainer Kaspers erhielt 26 Stimmen.

Der 42-jährige Christoph Urban, der zuletzt Pfarrer in Konz bei Trier war, tritt im November als erster hauptamtlicher Superintendent die Nachfolge von Pfarrer Armin Schneider an, der sich nach 16 Jahren als "Superintendent im Nebenamt" in den Ruhestand geht. Urban hat vor seinem Theologiestudium übrigens ein Volontariat bei der WAZ in Essen absolviert und ist im Ruhrgebiet bestens verwurzelt.

Mut machende Visionen

Der verheiratete Vater dreier Kinder – seine Frau ist ebenfalls Pfarrerin – hat mit seiner Familie schon lange vor seiner Bewerbung schon mehrfach Kurzurlaube in Duisburg verbracht, hat Sympathie für die Stadt, „die schöner und besser ist, als uns die Heute-Show suggerieren will“, wie er sagt. Und eine Antenne für die hier arbeitenden und lebenden Menschen hat er ohnehin. Der „Neue“ hat reale Zielvorstellungen und Mut machende Visionen zugleich.

Der Wochen-Anzeiger wird in einer der nächsten Ausgaben ausführlich berichten. Auf der Internetseite www.kirche-duisburg.de sind die Manuskripte der Vorstellungsreden, die die beiden Kandidaten auf der Synodentagung hielten, im PDF jetzt schon nachzulesen. Zu finden sind dort auch Infos zu den Lebensläufen und die Manuskripte der „Probepredigten, die die beiden Kandidaten im August Es der Salvatorkirche hielten.