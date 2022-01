Das Jahr ist neu, das „Knöttern“ der Bekannten nicht. Alles wird teurer, hat sie im letzten Jahr fast jede Woche zum Besten gegeben. Jetzt bringt sie eine neue Variante ins Spiel. An den Feiertagen habe sie zugeschlagen, mehr gefressen als gegessen. Die Waage schlage Alarm. Das kann doch so nicht weitergehen.



Jetzt findet sie aber schnell wieder die Kurve zum alten Knöttern. Plötzlich erzählt sie, was denn so alles in den letzten Tagen von ihrem Konto abgebucht wurde. Kfz-Versicherung, Hausrat, Haftplicht, diverse Vereinsbeiträge. Wieder sagt sie das altbekannte „Wo soll das noch hinführen?“

Nun lacht sie philosophisch: „Wäre das toll, wenn mein Bauch mit meinem Konto tauschen könnte. Da würde das Abnehmen dann Sinn machen.“ Ich gebe ihr Recht. Und das kommt wahrlich nicht oft vor.