Im Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde Meiderich am Sonntag, 4. Oktober, wird das neue Presbyterium durch Gebet und Segen eingeführt. Zugleich verabschiedet die Gemeinde drei Presbyterinnen feierlich und dankt ihnen für die langjährige Arbeit.



Dass dies am Erntedanktag 2020 geschieht, ist für die Gemeinde ein bewusst gesetztes Zeichen. Gewählt wurde das neue Presbyterium, das die Kirchengemeinde jetzt leitet, schon im März. Wegen der Corona-Pandemie konnte es durch die Bestätigung seitens des Kreissynodalvorstands zwar seine Arbeit aufnehmen, der dazugehörige Einführungsgottesdienst fehlte aber bisher.

Viel Herzblut

eingebracht



Teil dieses Gottesdienstes ist auch die Verabschiedung der Presbyterinnen Natascha Boos, Dorothee Höffken und Margret Thummes, die über eine unterschiedlich lange Zeit ihre Kräfte, ihre Motivation, ihr Engagement und auch ihre Zeit ehrenamtlich dem Presbyterium und damit der Kirchengemeinde zur Verfügung gestellt haben. Dieses Engagement ist für Dirk Strerath, Gemeindepädagoge im Gemeinsamen Pastoralen Amt, nicht selbstverständlich, denn: „Viel Herzblut wurde eingebracht, viel mitgedacht, geplant, angepackt.“

Es sei ein Dienst, „für den wir uns gar nicht genug bedanken können.“ Deshalb soll das Dankeschön im und mit dem Gottesdienst am Erntedanktag seinen gebührenden Raum erhalten. Entgegen vorheriger Ankündigungen feiert die Gemeinde den Gottesdienst am 4. Oktober um 11 Uhr nicht im Gemeindezentrum, sondern in der benachbarten Kirche, Auf dem Damm. Anmeldungen sind nicht erforderlich, die Hygiene- und Schutzbestimmungen der Gemeinde sind aber zu beachten (Infos dazu gibt es unter www.kirche-meioderich.de und bei Dirk Strerath, Tel. 0203 / 4379 88).