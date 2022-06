Mädchen und Jungen des evangelischen Familienzentrums Obermarxloh haben in den letzten Monaten ihre eigene Kunstausstellung erschaffen. Bei dem Projekt haben sie mit so viel Freude gemalt, gebastelt, gelacht, gekleckst, geklebt, gezeichnet und gepinselt, dass sehenswerte Kunstwerke entstanden sind, die es verdienen ausgestellt zu werden.



Dazu laden die Kinder zusammen mit Kita-Leiterin Petra Rettkowski und ihrem Team in das Familienzentrum an der Wittenbergerstr.15 ein. Dort können am Samstag, 25. Juni, von 11 bis 15 Uhr die Zeichnungen, Collagen und Installationen bewundern. Außerdem gibt es für Groß und Klein Mitmachkunst, so dass mit viele Spaß gleich neue Werke entstehen.

Die Werke der Kitakinder können übrigens gegen eine Spende für den guten Zweck erworben werden. Vom Erlös werden Bildtafeln der Kunstwerke entstehen, die am langen Außenzaun angebracht werden und dann von Passanten bewundert werden können.

Mehr Infos gibt es unter 0203 / 75969702. Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter www.bonhoeffer-gemeinde.org.