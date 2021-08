Auf Initiative des Heimat- und Bürgervereins Duisburg-Hüttenheim e.V. führten die Wirtschaftsbetriebe Duisburg eine gemeinsame Reinigungsaktion in der Ungelsheimer Straße durch.

Die Ungelsheimer Straße wird durch die Wirtschaftsbetriebe regelmäßig montags auf der Seite mit den geraden Hausnummern und donnerstags auf der Seite mit den ungeraden Hausnummern, jeweils in der Zeit von 9 bis 11 Uhr, gereinigt. Trotzdem wird die Reinigung aufgrund von parkenden Fahrzeugen am Straßenrand immer wieder erschwert.

Am 9. und 12. August wurden die Mitarbeiter der Straßenreinigung deshalb von Mitgliedern des Heimat- und Bürgervereins Hüttenheim unterstützt. Diese gingen von Haus zu Haus und traten mit den Anwohnern der Straße in einen persönlichen Dialog, um diese sowohl nochmals über die regelmäßigen Reinigungsintervalle zu informieren als auch um ihre Unterstützung und Mitarbeit zu bitten, die Fahrzeuge am jeweiligen Reinigungstag woanders zu parken.

Der Heimat- und Bürgerverein sowie die Wirtschaftsbetriebe Duisburg haben ausdrücklich nicht das Aufstellen von Parkverbotsschildern gewählt, sondern möchten dieses Problem durch freiwillige Mitarbeit und gemeinsame Verantwortung lösen. Ziel ist es, hier eine langfristige Lösung zu schaffen.

Sowohl die persönlichen Reaktionen der Anwohner als auch die Resonanz in den sozialen Medien im Anschluss der Aktion war durchweg positiv.

Auch für Werner Schulz, 1. Vorsitzender des Heimat- und Bürgervereins Hüttenheim, war es eine rundum gelungene Aktion: „Ich möchte auch der Nachbarschaft ein besonderes Lob aussprechen, die die Aktion so toll begleitet hat. Wenn wir am Ende ohne Verbotsschilder auskommen, dann haben wir, die Wirtschaftsbetriebe und der Heimat-und Bürgerverein, richtig was geschafft.“