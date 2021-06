"LK-Couch" und "LK-Couch Auto".

1. Das war mein erstes Auto.

Bei einem strahlend blauen Himmel im

November 1963 war es soweit,

nach nur 8 praktischen Fahrstunden und der notwendigen Theorie

kam jetzt die Fahrprüfung, die ich gleich beim ersten Ansatz

für mich entscheiden konnte, ich hatte den

,, BLAUGRAUEN LAPPEN ,,

Mein nächster Schritt galt der Finanzierung

eines eigenen Autos, sowie die notwendige Fahrpraxis

für das kommende Jahr 1964, ----

denn ab Juni sollte es mit 5 Freunden

in die 4 skandinavischen Länder gehen.---

Ergo musste so oft als möglich ein Leihwagen her.

Fast alle meine Freunde verfügten schon über einen

fahrbaren Untersatz der unterschiedlichsten Marken;

-----für mich sollte es der Käfer sein-----

============================================================

Das Jahr 1963

neigte sich mit einer Silvesterfete dem Ende entgegen,

aber nicht ohne das Versprechen von meinen Freunden zu wiederholen,

im Juni 1964 die vier Länder Skandinaviens zu befahren.

Da zwei von unseren Freunden diese Tour schon im letzen Jahr hinter sich brachten,

gab es für den Rest der Truppe keine Zweifel mehr.

Diese Tour konnte ich u.a. auch nutzen,

um meine Fahrpraxis zu erweitern,

denn 9.000 Km in 5 Wochen sollten durch 2 Mann geteilt werden,

davon alleine ca 2.000 Km über Norwegens Serpentinen,

die es heute in dieser Form dank des modernen Tunnelbau`s nicht mehr gibt.

Es waren herrliche Wochen eines Urlaubs der ganz anderen Art

und noch vor Beendigung dieser Tour

wurden die Pläne für 1965 vorbereitet.

==============================================

Wir schreiben August 1964,

mein neuer alter Käfer steht vor der Türe !

Baujahr 1960, 30 Ps, perlweiß, Textilschiebedach, 60.000 Km,

Es beginnt eine Zeit der vielen Fahrten,

geplante,--- oder aber auch ganz spontane,

wie z.B. ,,Zum Frühstück nach Paris,, !!!!!

Irgenswann an einem Abend wurde ,,Paris,, ganz beiläufig erwähnt

und sofort gingen alle Hände hoch !!!!

Zwei Stunden später düsten wir mit 3 Autos los,

genehmigten uns ein fürstliches Frühstück am Montmartre,-

und fuhren irgendwann wieder retour……

Wir schreiben Juni 1965,

die Feuerprobe meines Käfers steht bevor,

es geht wieder gen Norden,

Dänemark - Norwegen - Finnland - Schweden,

aber nur vier Wochen und diesmal nur 7.000 geplante Km,

wieder mit 2 Mann Besatzung pro Käfer.

Ausser kleiner Blessuren, die man sich leicht auf diesen lehmigen Ölkies-Pisten einhandeln kann, gab es keine Probleme.

Die Pläne für Juni 1966 lagen schon auf dem Tisch,

es sollte jetzt mit 3 Fahrzeugen und 6 Mann hochgehen.

=======================================================

Wir schreiben Juni 1966,

Mein Freund und ich fuhren in meinem Käfer

2 Tage früher los, nach Mo i Rana in Nordnorwegen.

Treffpunkt mit den Freunden von Wagen 2 und 3

sollte der ADAC-Campigplatz in Mo i Rana sein.

Von nun an ging alles Schlag auf Schlag,--

Abfahrt 22:00 Uhr,-- Richtung Hamburg,- Copenhagen,- Hälsingborg,-

(Fähre Hälsingör,) - Göteborg,- Ostersund.

Suche nach einem geeigneten Platz am See,-

irgendwo im Wald,- denn die ersten 1.650 Km sind geschafft.

Wegen der vielen Mücken noch schnell ein Feuer machen,-

in den See springen,- ein paar Runden schwimmen,-

Konservendosen öffnen,- erhitzen und essen,-

2 Dosen Bier trinken,- 2 Zigaretten qualmen,-

und dann ab auf die Matzen zum Ratzen ...…

Nach 4 Stunden Schlaf hatten wir das Bedürfnis,

weiter fahren zu wollen,

denn bis Mo i Rana war es noch ein Stück,

weil ich doch unbedingt über das Hochfjell Limfors - Umbukta

nach Norwegen wollte.

Mein Käfer sang immer das gleiche mir vertraute

monotone Lied, lief schön rund, wie es sich nun mal

für eine neue Austauschmaschine gehört.

Auf der Strecke zum,- und über das Hochfjell Limfors – Umbukta

nach Norwegen gab es für uns eine nette Abwechslung.

Ein hinter mir fahrender Volvo mit schwedischem Kennzeichen

und 2 jungen Leuten wollte es uns beiden ,,Dummen,, Deutschen,, zeigen,

dass Schweden bei Linksverkehr,

(damals gab es ihn in Schweden noch)

die besseren Serpentinenfahrer sind….. !!! ???

Nun gut so,- sie konnten ja nicht wissen,

dass wir im letzten Jahr genug Gelegenheit hatten,

uns auf Linksverkehr einzustellen,-

(schwedische Städte und Gebirge mit viel Serpentinen)……

Es war eine herrliche Gaudi,

von einer Haarnadelkurve zur nächsten

mit gegenseitigem Überholen,…. bis Norwegen,……….

dann musste wieder rechts gefahren werden

und die Spannung ging auf null.

Ankunft in Mo i Rana.

Nach dem Zeltaufbau ging es zielstrebig zum Buffet ins Restaurant,

Smörrebröd essen, denn jetzt war das erste grosse Ziel erreicht,-

unsere Freunde erwarteten wir erst in zwei Tagen

und so konnten wir uns in Ruhe den leiblichen Genüssen hingeben.

Irgendwann sagte ich zu meinem Freund,

ich wolle mal schnell nach Nesna fahren,

um einen geeigneten Angelplatz

im Ranafjord ausfindig zu machen,

denn Hunger auf fangfrischen Fisch hatten wir ja immer,

er solle schon mal das Bier kalt stellen,

ich käme in 2 Stunden wieder.

Nach ca. 20 Km Fahrt nach Nesna

erreichte ich eine ca. 50 m oberhalb des Fjordes

gelegene Parkmöglichkeit und stellte mein Auto ab,

um zum Fjord abzusteigen.

Nach einer Stunde kehrte ich zurück,

stieg ahnungslos in den Wagen,

wendete langsam, weil diese Nebenstrasse

doch sehr schmal war und fuhr zügig los.

Noch bevor ich merkte, dass mit den Reifen etwas nicht stimmte

kam auch schon die S-Kurve,

die mich vollends ins Schleudern brachte.

Ich überschlug mich und wurde von einer jungen Birke aufgefangen...

davor und dahinter ging es 50 m zum Fjord runter.

Mein Schutzengel muss riesengrosse Flügel gehabt haben,

denn nur so lässt es sich erklären,

dass ich nicht links oder rechts der Birke 50 m tiefer stürzte,---

dass ich bis auf ein paar Prellungen keine Verletzungen hatte,---

und dass genau in diesem Moment

eine Autofahrerin vorbei fuhr und anhielt.

( auf dieser Strasse sieht man in 24 Stunden

vielleicht 1 oder 2 Fahrzeuge)

Sie brachte mich sofort ins Krankenhaus,

informierte auf meinen Wunsch die Polizei,

die auch schnell bei mir war.

Mit ihnen fuhr ich zurück zum Wrack,

um alles Wertvolle aus dem Wagen zu bergen,

bevor selbiger geborgen und auf einem Werkstatthof

abgestellt wurde.

Jetzt erst erkannte man das Ausmass des Totalschadens,

sowie auch dessen Ursache… !!!

Zwei Reifen auf der Beifahrerseite

wiesen je einen sehr geraden Schnitt auf ….!

Nach 2 Tagen kamen meine anderen 4 Freunde,

mit denen wir, nachdem alles was zu entbehren war,

in eine grosse Holzkiste verpackt

und auf die Bahn Richtung Duisburg gebracht wurde,

weiter, Richtung Nordkap und Finnland.

( Ich laß mir wegen solcher Kleinigkeiten

nicht den Urlaub verderben !!! )

Mein Käfer war tot und kam zur letzten heissen Ruhe

ins neuen Stahlwerk

von Mo i Rana…………..

======================================================

2. Das waren die Vor- und Nachteile des Autos.

Nun ja, der Käfer mit dem luftgekühlen Boxermotor

war für die damalige Zeit schon ein besonderes Auto,

das ganz gleich in welchem Gelände man fuhr

nie wegen Überhitzung des Motors liegen blieb.

Außerdem benötigte man für kleine Reparaturen

nur ein Minimum an Werkzeugen.

In den Skandinavischen Ländern

besonders in Finnland gab es ein riesiges Angebot

an VW-Werkstätten mit einem Super-Service.

Der Nachteil ist natürlich der nicht sehr große Stauraum

vorne unter der Haube und hinten hinter der Rückbank.

Doch mit 2 Personen plus Dachgepäckträger,-

plus Rückbank vorne und dahinter

läßt sich auch die größte Strecke bewältigen.

Wir hatten mit unserem Gepäck für 4 - 5 Wochen sogar noch Platz für 100 Dosen Wickühler Pils,- 6 Stangen Zigaretten,- 20 Flaschen Schnaps,- zum Umtausch für Rentierfelle, Rentiergeweihe,-

und allerlei Accessoires der Lappen in Lappland !!!

======================================================

3. Diese Sachen hatte ich fast immer mit dabei.

In Ermangelung eines eingebauten Radios,

hatte ich natürlich immer das notwendige Kofferradio

samt Klemmantenne dabei.

Außerdem, zumindest in der warmen Jahreszeit,

mußte ein kleiner Campingtisch mit 2 - 4 Klappstühlen,

sowie ein kleiner Grill mit Holzkohle unter die Haube.

Was gibt es schöneres, als da zu picknicken wo es uns gefällt ?

======================================================

4. Das war mein schönstes Erlebnis mit dem Auto.

Schöne Erlebnisse mit dem Käfer hatte ich viele,-

z.B. machten wir in den sechziger Jahren sog. ,,Lustfahrten,,

nach Holland.

Das dortige Preisniveau, nicht nur für Lebensmittel aller Art,

sondern auch für Genußmittel wie Zigaretten,- Kaffee,- Tee,- Alkohol,- Benzin, machten solche ,,Schmuggelfahrten,, doch erst lustig.

Auf solch einer Fahrt mit 4 Personen im Käfer erlebten wir stets

,,Unterhaltung pur,, .

Im abtrennbaren Seitenfutter des Käfers verstauten wir oft

8 Stangen Zigaretten,- diverse Flaschen Alkohol und Kaffee.

Den vor der Fahrt leergefahrenen Tank füllten wir randvoll mit Sprit.

Jeder meiner 3 Freunde und ich verspeisten vor der Rückfahrt

4-5 dicke Knoblauchzehen,- und rauchten bei geschlossenen Fenstern wie die Weltmeister Zugaretten. !!!!!

Am deutschen Zoll angekommen schauten wir dem nahenden Zollbeamten unschuldig ins Gesicht und gaben seinem Wunsch,

doch das Seitenfenster bitte zu öffnen nach,.........

Nachdem er leicht die Mimik veränderte und den Abstand zu uns vergrößerte, hatte er nur eine Frage nach Zollgut,

die wir mit unschuldigen Blick mit Hinweis

auf die vier geöffneten Zigarettenschachteln beantworteten,

auch mit dem Hiweis, daß wir gerade vom asiatischen Essen kamen. !!!

======================================================