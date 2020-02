"Möhnen an die Macht!" heißt es traditionell an Altweiber, diesmal am 20. Februar. Wo Närrinnen (und auch Narren) groß und ausgiebig feiern können, zeigt dieser kleine Überblick, natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Im Mercatorviertel, auf der Brachfläche an der Gutenbergstraße gegenüber dem Rathaus, lädt der Hauptausschuss Duisburger Karneval zur großen Altweiber-Party ins Festzelt. Los geht es um 11.11 Uhr (Einlass 10 Uhr). Für 8 Euro Eintritt an der Tageskasse dürfen sich Möhnen und andere Menschen auf ein buntes sechsstündiges Bühnenprogramm freuen, bei dem unter anderem die Kölner Bands „Chanterella“, „Veedel vor 12“ und „De Dröpkes“ auftreten. Das Duisburger Duo „Stark Reduzierte Einzelstücke“ und das DJ-Duo „Schwarzwaldzimmer“ heizen zusätzlich ein. Selbstverständlich werden sich auch Prinz Sascha I. nebst Gefolge und die Duis-burger Kinderprinzencrew der Narrenschar präsentieren. Speisen und Getränke dürfen mitgebracht werden.

Eine große Altweiber-Party mit buntem Programm gibt es auch in der Homberger Glückauf-Halle an der Dr.-Kolb-Straße 2. Die Bezirksverwaltung Homberg/Ruhrort/Baerl lädt dazu mit den beiden großen Karnevalsvereinen KG Narrenzunft Homberg 1957 e.V. und der Karnevalsfamilie Homberg 1936 e.V. ab 11.11 Uhr (Einlass ab 10.30 Uhr) ein. Der Duisburger Stadtprinz Sascha I., das Moerser Prinzenpaar Alfred I. und Mareike I. sowie das Kinderprinzenpaar aus Moers werden sich diesen jecken Termin selbstverständlich nicht entgehen lassen. Natürlich werden die Möhnen der Grafschaft Moers ebenfalls einmarschieren, um das karnevalistische Zepter in Homberg zu übernehmen. Auftritte von Hilla Heien, Schlagersänger Leon Dee, der Homberger Sternchen, des Männerballetts „Rheinperlen“ und des Gardecorps Moers 2017 garantieren Stimmung. Natürlich wird es auch genügend Möglichkeit zum Tanz mit Musik von den Live-DJ's Nils und Patrick geben. Der Eintritt beträgt 5 Euro an der Tageskasse.

Stimmung garantiert

Nicht fehlen darf die große Altweiberparty ab 11.11 Uhr auf dem Kometenplatz in Walsum. Bezirksbürgermeister Georg Salomon hofft gemeinsam mit der KG Gruen-Weiss als Veranstalter, dass zahlreiche Jecken und Möhnen erscheinen, um eine fröhliche Altweiberfeier zu erleben. Viel Gesang und Tanz wird dargeboten, unterschiedliche Künstler, wie zum Beispiel Sven Polenz, Easy Living, Maik Baker und andere stehen in den Startlöchern. Auch Jessica Kessler – bekannt als Musicaldarstellerin – wird für gute Stimmung sorgen. Zum krönenden Abschluss werden „The Coloured Birds“ auftreten und richtig einheizen, um einen nahtlosen Übergang zur weiteren Veranstaltung im Schützenhof oder Hotel Haus Garden zu ermöglichen.

Die traditionelle Altweiberfeier im Ratskeller Hamborn auf der Duisburger Straße 213 findet ab 12.11 Uhr statt. Die Hamborner Karnevalsvereine haben – nicht nur für die Möhnen – ein starkes Bühnenprogramm auf die Beine gestellt, das wie im Vorjahr von Gabi Pletziger moderiert wird. Der Eintritt ist frei. Traditionsgemäß beginnt das Programm mit dem Einmarsch der Hamborner Stadtwache, der Kapitulation des Bezirksbürgermeisters Marcus Jungbauer und der Schlüsselübergabe an die Obermöhne Sabine Koch. Weitere närrische Höhepunkte sind der Empfang des Duisburger Stadtprinzen Sascha I. und des Kinderprinzenpaares Prinz Luca II. und Prinzessin Maya I. mit Prinzencrew. Dazu kommen die Teuflischen Engel mit ihrem neuen Bühnenprogramm „We will rock you“, die Männertanzgruppe der Pilssucher, die Dom-Dancer und natürlich die Tanzgarden der KVO, Rot-Weiß Schmidthorst, TUS Buschhausen, Echte Freunde KAB St. Barbara und Marxloher Jecken. Für die musikalische Unterhaltung zwischen den Auftritten sorgt wie im letzten Jahr DJ Michael.