Aufgrund der Corona-Pandemie blieb der Werk- und Kunstladen „Tatendrang“ des Diakoniewerks lange geschlossen. Ab sofort ist das beliebte Geschäft in Ruhrort wieder an zwei Tagen in der Woche geöffnet für alle, die ein besonderes Geschenk suchen oder einfach nur stöbern möchten. Die notwendigen Corona-Schutzmaßnahmen werden eingehalten.



Der kleine Laden „Tatendrang“ ist Teil des Otto-Vetter-Hauses, einer sozialen Einrichtung, die psychisch kranken Menschen eine Tagesstruktur bietet. Die individuellen Werkstücke, die im Rahmen der Ergotherapie erstellt werden, können hier für einen guten Zweck erworben werden. Betreut wird das Geschäft aktuell durch einen ehrenamtlichen Mitarbeiter, weitere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind herzlich willkommen!



Zum Angebot gehören Gartendekoration aus Holz, Ketten aus Glasperlen, Saisonale Dekoration, Grußkarten, Taschen und Feines aus Stoff, Dekorationen aus Papier und vieles mehr.

INFO

Der Werk- und Kunstladen Tatendrang befindet sich im Gertrud-Reichardt-Haus am

Neumarkt 1a Ruhrort und ist zu erreichen unter Tel. 0203 / 800989-14 oder 800989-10. Geöffnet ist er Donnerstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung.