Der Einladung unseres

,, Gutenbergjüngers ,,

Fritz von Rechtern folgend,

kamen wir natürlich gerne in diesen schönen

Niederrheinischen Ort Neukirchen-Vluyn,

ins Restaurant Mevissen.

Ja lieber Fritz,- du Bürger und Jünger Gutenbergs,

wir enstammen alle aus dem gleichen

,,Hochadelgeschlecht,, der sog.

,,Lokalkompassianer vom Niederrhein,,

Auch hier und heute werden wie immer nach alter LK-Sitte

Fotttose gemacht,- gelacht,- gekichert,-

lockere Sprüche von Stapel gelassen,- und und und---

Dir lieber Fritz,

unseren ganz großen Dank

für die hervorragende Organisation.

Bleib uns in dieser Freundschaft verbunden,

dann sehen wir uns wieder,- hier oder in Soltau

in Deinem neuen Drucker- Museum,

Jürgen und Irmgard.