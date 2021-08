In der Evangelischen Kirchengemeinde Meiderich geht nach den gerade beendeten Sommerferien das Gemeindeleben mit Gottesdiensten, Treffen von Gruppen und Kreisen, einer Foto-Ausstellung zum Thema Heimat und einem ökumenischen Fest auf dem Kirchplatz wieder richtig los. Bei allen Terminen werden die Regelungen zum Schutz vor dem Corona-Virus beachtet.



Im Mittelpunkt vom September steht der Ökumenische Kirchplatzgottesdienst am Sonntag, 12. September, um 11 Uhr vor der Kirche Auf dem Damm. Unter dem Motto „Neuland“ lädt die Gemeinde zusammen mit der katholischen Nachbargemeinde St. Michael zum gemeinsamen Gottesdienst auf dem neugestalteten Kirchplatz ein; bei Regen feiern die Menschen den Gottesdienst in der Kirche.

Fest der Begegnung

Der komplett neu gestaltetet Kirchplatz ist dank der umfangreichen Baumaßnahmen kann jetzt auch barrierefrei von der Straße Auf dem Damm erreicht werden. Ein Bild vom neuen Kirchplatz können sich alle zwischen 12.30 und 16 Uhr auch beim anschließenden Fest machen. Es soll ein Fest der Begegnung, des kulinarischen Genusses und des gemütlichen Beisammenseins werden. Um 14 Uhr gibt es im Rahmen des Tages des offenen Denkmals eine Führung durch die Kirche. Spielangebote für Kinder und Mitmach-Aktionen für Groß und Klein gehören ebenso zum Festprogramm, wie das Offene Singen unter freiem Himmel.

Wer das Fest schon im Vorfeld mit der Gemeinde einläuten möchte, ist herzlich eingeladen zur Oldie-Night am Samstag, 11. September 2021 ab 20.00 Uhr. Diese wird, den dann gültigen Coronaschutzregeln entsprechend, entweder wie gewohnt mit flotter Tanzmusik oder im Rahmen einer Kirchenkneipen-Oldieversion stattfinden.

Trilogie Heimat

Im Meidericher Gemeindezentrum, Auf dem Damm 8, direkt neben der Kirche, ist bis zum 24.September, die Ausstellung „Trilogie Heimat“ zu sehen. Thomas Dörbandt, Udo Kloppert und Uwe Stoklossa haben sich dem Thema Heimat mit ihren Kameras aus unterschiedlichen Blickwinkeln genähert. Entstanden sind beeindruckende Fotos mit je ganz persönlicher Handschrift aus Krefeld-Linn, Moers-Schwafheim und nicht zuletzt aus Duisburg Meiderich.

Aktuelle Informationen zu Öffnungszeiten und Schutzmaßnahmen gibt es im Gemeindebüro unter Tel. 0203 / 4519622 und auf der Internetseite der Gemeinde. Es gibt noch wenige Plätze für die Ausstellungseröffnung am 29. August um 17 Uhr, bei der die drei Hobbyfotografen mit dabei sind. Notwendig ist dazu eine Anmeldung bei Udo Kloppert unter 0203 / 445485 oder 0178 / 8775967 sowie im Gemeindebüro. Der Eintritt ist frei.

Die Gemeinde lädt außerdem zu den Gottesdiensten ein. Dazu gehören nicht nur die am Sonntag, sondern auch die „TE DEUM Andachten“, die immer freitags um 15 Uhr durchgeführt werden. Eine Anmeldung zu den Gottesdiensten ist nicht notwendig. Es gilt jedoch die 3-G-Regelung. Diese ist es auch, die es ermöglicht, dass Menschen wieder im Gemeindezentrum zusammenkommen. Besucherinnen und Besucher sollen belegen können, dass sie vollständig geimpft, genesen oder negativ auf das Coronavirus getestet sind. Bei Fragen gibt es dazu kompetente Auskunft im Gemeindebüro.

Farbenfrohe Regenschirme

Wer ins Gemeindebüro kommt, kann auch einen der farbenfrohen Regenbogenschirme erwerben. Aufgrund der hohen Nachfrage sind sie mit buntem Aufnäher der Kirchengemeinde zum Selbstkostenpreis von 15 Euro zu haben.

Im September blickt die Gemeinde auch auf die Kindernothilfe-Spendenaktion „Bewegung hilft!“ des Sommers zurück: 60 Interessierte - darunter eine Fahrradpilgertruppe - meldeten sich an und zahlten eine kleine Startgebühr in Höhe von fünf Euro. Die Bewegungsfreudigen dokumentierten ihre angegebene Strecke, die sie zu Fuß oder mit dem Rad zurücklegten, mit einem Foto und schickten die Angabe der zurückgelegten Kilometeranzahl mit dem Bild an das Gemeindebüro.

Lichtblicke "erradelt"



Die Gemeinde zahlte für jeden gelaufenen oder gewanderten Kilometer 50 Cent, für jeden mit dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer 20 Cent und für jeden mit dem Elektrobike zurückgelegten Kilometer mit 10 Cent. Die gesamten Startgelder und Kilometerbeiträge kommen der Kindernothilfe und ihren Projektpartnern in Indien zugute. Am Schluss wurden 600 Euro aus Startgeldern und Sponsorenbeiträgen überweisen, die nun mithelfen, die Verbreitung des Corona-Virus in Indien einzudämmen und Familien, deren Existenz bedroht ist, einen Lichtblick zu geben.

Infos zur Gemeinde gibt es im Netz unter www.kirche-meiderich.de.